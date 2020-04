Arrivano le stazioni radio su Sonos, e in una il deejay è Thom Yorke

21 April 2020 – 18:27

Il cantante dei Radiohead cura la selezione musicale per uno dei nuovi canali in streaming dell’azienda californiana. Che ha lanciato anche oltre trenta programmi finanziati con la pubblicità, come Spotify

Fonte: La Stampa