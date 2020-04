AperiWild, gli eco-aperitivi virtuali del Wwf

21 April 2020 – 14:33

(Foto: Elisabeth Kruger/Wwf US)Stappare una birra o versare un calice di vino, piazzarsi davanti al computer e prepararsi a viaggiare (con la mente) in tutto il mondo alla scoperta delle meraviglie della natura. In attesa di tornare a viaggiare di nuovo, il Wwf lancia AperiWild: 15 incontri virtuali, all’ora dell’aperitivo, alla scoperta delle eco-meraviglie dal Brasile alla Norvegia, dall’Antartide al Borneo.

L’iniziativa, in programmata fino al 3 maggio, fa parte di un più ampio ventaglio di proposte per la quarantena raccolte dal Wwf sotto il nome di Ecotips: dal tour virtuale delle oasi ai quiz sul mondo dei sub, dalla app iNaturalist per fare bird watching dalla finestra ai suggerimenti per prendersi cura della casa in modo sostenibile.

Gli AperiWild sono trasmessi sulle pagine Facebook di Biosfera Itinerari (partner dell’iniziativa) e di Wwf Travel tutti i giorni alle 19. Ospiti delle dirette sono esperti di viaggio e biodiversità, che propongono itinerari e focus dedicati alla natura selvaggia dei diversi paesi e rispondono alle domande e alle curiosità dei partecipanti.

Ci sono mete esotiche e ai confini del mondo, come l’Artico (a cui è dedicato l’incontro di giovedì 23 aprile), la Tanzania (mercoledì 29/04) e Namibia e Botswana (venerdì primo maggio). Ma anche suggestioni che saranno presto (si spera) più a portata di gita, come la Polonia e la Spagna (se ne parla, rispettivamente, sabato 25 e domenica 26 aprile). In attesa di (ri)partire, si può cominciare a sognare.

