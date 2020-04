Ebook gratuiti per bambine e bambini ancora forzatamente a casa

20 Aprile 2020 – 21:02

Ebook dedicati ai bambini per raccontare il coronavirus e il distanziamento sociale, oppure per viaggiare con la fantasia verso luoghi e momenti lontani. La nostra quarantena ha ormai superato i simbolici 40 giorni – e si allunga verso una durata di mesi. Le scuole restano chiuse e, con tutta probabilità, non riapriranno prima di settembre (in quali forme e modalità, non è ancora dato sapere). Le norme legate alle uscite all’aperto con i minori hanno subito pochissimi allentamenti e sono, in sostanza, pressoché bloccate.

In questo contesto, la cui durata inizia ad avere ripercussioni psicologiche (o quantomeno umorali), varie case editrici per bambine e bambini hanno deciso di mettere a disposizione libri e racconti gratuiti. Obiettivo: alleviare la clausura dei più piccoli e, di conseguenza, dei nuclei famigliari nel loro complesso.

L’offerta di ebook gratuiti per bambini è molto varia. Ci sono pubblicazioni recentissime, nate proprio per raccontare il virus stesso, con scrittura dedicata anche alle fasce di età prescolare e a quelli che, soffrendo di disturbi del neurosviluppo, richiedono qualche attenzione aggiuntiva e linguaggi e simboli specifici.

Sono, però, tanti i titoli free destinati a distrarre o a educare: i libri di Collodi e Piumini regalati da Gallucci, le avventure per preadolescenti e adolescenti di Sinnos, le imprese di Geronimo Stilton, e tanti altri. Nella gallery trovate i racconti gratuiti più belli, con i rispettivi link per scaricarli.

Tuttavia, le iniziative gratuite delle case editrici a sostegno di bambini e famiglie non si sono fermate qui. Molte hanno proposto letture via video. Sul canale YouTube di Settenove sono disponibili letture integrali dei libri della casa editrice, nonché laboratori di disegno e pittura. Anche Carthusia regala videoletture sul suo canale YouTube, con ormai più di 30 storie in “archivio”. Editoriale Scienza fa videolezioni in diretta con gli autori, nonché esperimenti e giochi matematici. Lapis sta usando YouTube per una vera e propria challenge poetica, inframezzata con laboratori e audioletture con spunti didattici. Uovonero, infine, inventa nuovi contenuti ogni giorno: allenamenti, storie, giochi enigmistici e ricette, pensati anche con attenzione particolare per chi soffre di autismo.

Gli ebook e le attività gratuite sono quindi davvero tantissimi. Una generosa miniera di scoperte in continuo aggiornamento: per rendere ogni giorno in casa un pochino più sopportabile, un pochino più divertente, un pochino più prezioso.

