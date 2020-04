50 pittori e pittrici che hanno fatto la storia dell’arte

20 Aprile 2020 – 9:03

La prima cosa che noterete sfogliando la nostra gallery, in cui sono raccolti i profili di alcuni dei pittori e delle pittrici che più hanno rivoluzionato la storia dell’arte, è l’assoluta prevalenza di uomini. È una scelta obbligata: il canone occidentale, sul quale si basa la selezione, non ha solo precluso alle donne per secoli di affermarsi nel campo della pittura, ma ha ostacolato persino la possibilità che queste si approcciassero con credibilità alla disciplina, ostracizzate da una cultura patriarcale che ha sempre visto qualsiasi forma del genio umano occupazione prettamente maschile.

I libri di storia dell’arte sono per questo orfani di parecchi nomi femminili, dimenticati o esclusi da un circuito che soltanto negli ultimi 50 anni, con il successo globale di molte artiste, si è aperto .

È questo un aspetto imprescindibile da tenere in considerazione per capire le nostre scelte, che – chiaramente – non hanno alcuna velleità enciclopedica -, e anche per comprendere come il canone sia uno strumento di misura tarato su valori condivisi, concordati (o imposti) da una società, ecco perché ne riflette le idiosincrasie e le storture.

Il canone non è, però, un assioma, muta nel tempo: noi stessi, oggi, siamo parte attiva della sua costruzione, specie in un mondo connesso, in cui il successo di artisti e artiste passa dal credito che siamo disposti a concedere loro, non più (solo) comprando le opere – privilegio appannaggio di pochi.

