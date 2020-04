Tutti i nuovi smartphone Honor

18 Aprile 2020 – 3:43

(Foto: Honor)Honor ha presentato quattro nuovi smartphone, con la famiglia Honor 30 che include il modello standard omonimo più i due più evoluti e prestanti Honor 30 Pro e 30 Pro Plus (che per ora usciranno soltanto in Cina) e Honor 9x Pro, che invece è già acquistabile anche da noi in Italia.

Ecco un riepilogo con le caratteristiche tecniche e prezzi di vendita.

La nuova famiglia Honor 30

(Foto: Honor)Il filo comune che lega i tre modelli al top è la presenza del modulo 5G per navigare ad alta velocità in rete mentre a muovere il terzetto ci pensa il chip proprietario Kirin 990 5G.

Architettura comune nelle fondamenta per i nuovi terminali con schermo waterfall con bordi curvi da 6,57 pollici per i Pro e tradizionale per lo standard che si assesta sui 6,53 pollici full hd+ con scanner di impronte digitali integrato sotto al pannello. La frequenza di aggiornamento sale a 90 Hz con il modello più evoluto Pro+.

La ram è di 8 gb con 128 o 256 gb interni per Honor 30 mentre per i due Pro si può scegliere per la configurazione 8/256 oppure 12/256. Quadrupla la fotocamera per tutti e tre con la differenza che il modello 30 e quello 30 Pro montano un occhio principale da 40 megapixel che diventa da 50 megapixel per 30 Pro+.

(Foto: Honor)Gli altri sensori sono un grandangolare da 16 megapixel, un’ottica tele da 8 megapixel con zoom ottico 5x che si spinge fino a 50x in modalità ibrida. La bontà del sistema fotografico di 30 Pro+ è dimostrata dalla seconda posizione nella classifica DxOMark. La fotocamera frontale è singola da 8 megapixel per lo standard e doppia con grandangolo da 8 megapixel per i Pro. Completano il quadro una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a 40 W che per Honor 30 Pro+ può anche essere alternata a quella wireless da 27 W, offrendo la ricarica inversa per altri dispositivi.

I prezzi partono dall’equivalente di 390 euro per Honor 30, 520 euro per Honor 30 Pro e 650 euro per Honor 30 Pro+ con disponibilità dal 21 aprile. Ancora nessuna voce sul debutto italiano.

Honor 9x Pro

(Foto: Honor)È invece già disponibile in Italia a un prezzo promozionale di 199,90 euro il modello di fascia media Honor 9x Pro che migliora sensibilmente la scheda tecnica del precedente 9x visto in autunn0, partendo dal processore ora Kirin 810.

Mosso ancora dal sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia Emui 9.1.1, il nuovo 9x Pro raggiunge i 6 gb di memoria ram e raddoppia lo spazio di archiviazione interno a 256 gb.

Per il resto l’hardware è lo stesso di 9x con schermo da 6,59 pollici full hd+, c’è una fotocamera tripla posteriore da 48 megapixel con apertura f/1.8, con altri due sensori da 8 e 2 megapixel entrambi con apertura f/2.4, monta la fotocamera frontale da 16 megapixel in un meccanismo pop-up, include una batteria da 4000 mAh, jack da 3,5 mm e sensore impronte laterali. Il prezzo di lancio è in promozione a 199,90 euro invece che 249,90.

Honor 20e

(Foto: Honor 20e)Infine, è stato presentato anche il modello Honor 20e. Trattasi di un esemplare molto semplice con chip Kirin 710f con 4 gb ram e 64 gb di memoria interna espandibile, schermo da 6,21 pollici full hd+ in formato 19,5:9, fotocamera posteriore tripla da 24 megapixel con apertura f/1,8, grandangolo da 8 megapixel (f/2,4) e sensore di profondità 2 megapixel (f/2,4), mentre la fotocamera frontale nel notch a goccia è da 8 megapixel (f/2,0). Completano il quadro la batteria da 3400 mAh, sistema operativo Android 9 con Emui 9,1 con servizi di Google e un prezzo di 149,90 euro in promozione invece che 179,90 euro.

