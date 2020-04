Tracciare il virus, un confronto tra parlamentari ed esperti

18 Aprile 2020 – 21:02

Intelligenza artificiale. Foto di Gerd Altmann da PixabayLa tecnologia potrà dare un rilevante contributo all’uscita della crisi del coronavirus. Ma per farlo è necessario che ci sia un confronto su come utilizzarla, decisioni politiche (e tecnologiche) chiare e inclusive. Se ne discuterà in un incontro pubblico lunedì 20 aprile organizzato dall’intergruppo parlamentare sull’intelligenza artificiale e in collaborazione con Copernicani e Wired Italia. Di seguito il programma

16.00-16.10

INTRODUCONO

Alessandro Fusacchia, co-promotore dell’Intergruppo parlamentare sull’Intelligenza Artificiale

Luca Carabetta, co-promotore dell’Intergruppo parlamentare sull’Innovazione

16.10-17.45

CONTACT TRACING: IN COSA CONSISTE?

Giuseppe Attardi, professore di informatica, Università di Pisa

Giulia Baccarin, Ceo di Mipu Predictive Hub

Ciro Cafiero, avvocato giuslavorista e docente alla Luiss School of Law

Sauro Longhi, presidente della Società Italiana Docenti e Ricercatori in Automatica

Luca Mastrostefano, fondatore di Covid Community Alert

Stefano Mele, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie e cybersecurity

Maurizio Mensi, professore di Diritto dell’informazione e della comunicazione, LUISS Guido Carli

Mariarosaria Taddeo, Senior Research Fellow dell’Oxford Internet Institute, Università di Oxford

interventi dei parlamentari

modera

Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia

17.45-19.30

COME RICONCILIARE SALUTE DEI CITTADINI E DIRITTI INDIVIDUALI?

Luca Bolognini, presidente dell’Istituto Italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati

Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia, Università Bocconi

Francesca Fedeli, presidente Fondazione FightTheStroke

Emanuela Girardi, fondatrice Pop AI

Francesco Paolo Micozzi, professore di Informatica giuridica, Università di Perugia

Oreste Pollicino, professore di Diritto Costituzionale, Università Bocconi

Stefano Quintarelli, Comitato scientifico Copernicani

Marco Trombetti, founder e CEO di Pi Campus

interventi dei parlamentari

modera

Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia

