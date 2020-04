Tanti fumetti gratis: le nuove iniziative per passare il tempo a casa

18 Aprile 2020 – 9:03

Proseguono le iniziative da parte delle principali case editrici a fumetti (e non solo) per aiutare gli italiani a passare il tempo durante l’isolamento sociale da Coronavirus, con fumetti gratis, progetti benefici e promozioni speciali.

Star Comics ha aperto al pubblico una selezione di fumetti giapponesi, italiani e americani. Sul primo fronte, fino al 20 aprile sono disponibili i primi volumi di grandi classici manga come Detective Conan, Vita da Slime e Capitan Tsubasa (meglio noto come Holly e Benji), mentre dal 21 al 27 si passa, a rotazione, a Ranma 1/2, Mob Psycho e Edens Zero. Tra i comics Made in Italy restano invece fissi i primi albi di Valter Buio, Sandokan e Dottor Morgue, oltre a una selezione di adattamenti di opere horror/mistery come Dracula, Dorian Grey e Uno studio in rosso presentate da Roberto Recchioni. Mentre il catalogo di comics Usa tratti dall’etichetta Valiant include supereroi alternativi come Bloodshot, Shadowman e Livewire.

Parlando di Recchioni, altre opere firmate o co-firmate dal celebre sceneggiatore ed edite da Editorale Cosmo, come Caput Mundi (definito un “Romanzo Criminale a base di lupi mannari”) e sono disponibili online sul portale n3rdcore per il download gratuito in pdf.

Bottino ricco per gli appassionati della storica rivista Linus, che ha accompagnato (e segnato) la crescita del fumetto in Italia, proponendo il meglio degli autori nostrani e internazionali. Tutti i numeri dall’inizio della nuova direzione di Igort (dal maggio 2018 a oggi) sono disponibili per il download gratuito registrandosi all’apposita newsletter. Merita una segnalazione il catalogo di racconti e opere brevi disponibili su Fumettologica, non solo per qualità e quantità ma anche per il gran numero di maestri del fumetto internazionale di cui si può avere un assaggio, da Manuel Fior a Stan Sakai.

Chi ancora non conosce il tratto leggero di Paco Roca ha un’ottima occasione per immergersi in una delle sue opere più ironiche e decisamente adatte a questi temi di smart working forzato: Memorie di un uomo in pigiama, ovviamente gratis, grazie all’iniziativa di Tunué e dell’editore spagnolo Astiberri. Esulando temporaneamente dal campo dei fumetti, sempre al medesimo link è disponibile gratuitamente anche Vado, Tokyo e torno, memoriale di viaggio di Fabio Bartali in Giappone.

Nel coro dei virtuosi c’è anche Saldapress, in collaborazione con gli autori e le etichette Skybound, Image Comics e Aftershock. Fino al 30 aprile saranno infatti pubblicati tre fumetti a settimana, per un totale di 15 volumi tra l’inizio della mitica serie zombie The Walking Dead alla fantascienza estrema di Oblivion Song di Kirkman e De Felici.

Chi invece preferisce una primavera in giallo non può che affidarsi alle mani di Diabolik, il re del Terrore, che torna a colpire con una selezione di grandi classici e nuove storie messe a disposizione gratuitamente dalla storica editrice Astorina. Fra tutti gli albi disponibili, particolarmente wired il volume illustrato Tra scienza e fantascienza, con una panoramica storica sulle invenzioni più incredibili e strabilianti che siano mai apparse nelle storie del ladro e assassino ideato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.

Ampia e ben diversificata l’offerta di graphic novel gratuite disponibili per il download sul sito di BeccoGiallo, per adulti e ragazzi. Come Aspettando il vento di Niccolini, D’Elia e Cortesi, finalista al Premio Andersen 2015, le simpatiche storie pre-lockdown di Vita da commessa di Laura Tanfani, e i tre volumi della serie Critical Kids, per insegnare ai bambini il pensiero critico, spiegando in modo semplice concetti difficili come il razzismo, il bullismo e la shoah. Più ristretti gli assaggi di Rizzoli Lizard, con Dieci sbagli, una breve e gradevole collezione di disegni di Franco Matticchio, e La quinta stagione, libricino illustrato da Francesco Chiacchio su testi di Simone Tempia, con un download gratuito associato alla possibilità di effettuare donazioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha messo online tutti i numeri della collana di fumetti Comics&Science, votata alla divulgazione scientifica. Chi è scettico non ha che da considerare il parco autori coinvolto nella realizzazione delle opere: Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Zerocalcare, Tuono Pettinato, Alice Milani, Silver. Un tesoro di volumi pubblicati tra il 2013 e il 2020 e da oggi tutti disponibili gratuitamente per il download, inclusi quelli esauriti e introvabili da tempo.

Per grandi e piccini, un piacevole omaggio arriva dallo storico settimanale Topolino di Panini Comics, che ogni settimana pubblica due storie (una di topi, una di paperi) dal proprio inesauribile archivio di gemme dei grandi disegnatori e sceneggiatori della scuola Disney in Italia.

Per chi vuole fare incetta di fumetti in formato digitale, ci sono varie offerte speciali di ebook a prezzi simbolici di cui può valere la pena approfittare. Fino al 21 aprile, Bao Publishing offre due delle sue ultime novità, La tettonica delle placche di Margaux Motin e Neon Brothers di Alice Berti a 1,99 euro ciascuno. Fino al 3 maggio, invece, sarà disponibile una selezione di 11 classici dal catalogo pre-esistente, sempre al prezzo di 1,99 euro. Ancora disponibili i supersconti (oltre il 90%) di Edizioni Bd, che ha ridotto 25 titoli dal proprio catalogo digitale al prezzo di 1,05 euro attraverso il catalogo dedicato su Amazon.

Se non bastasse l’indigestione di fumetti italiani, molti grandi editori internazionali hanno deciso di adottare iniziative simili. Impossibile non citare i grandi classici dei supereroi Marvel disponibili gratuitamente sino al 4 maggio attraverso la app Marvel Unlimited. La selezione di titoli completamente free include saghe storiche come Avengers vs X-Men, Civil War e la cosmica guerra Kree/Skrull. Infine, vale la pena ricordare in questa sede anche i 133 “numeri 1” messi a disposizione gratuitamente sul sito della Image Comics. Indispensabile, in entrambi i casi, conoscere la lingua inglese.

