Samsung ha lanciato un nuovo tablet con pennino S-Pen

18 Aprile 2020 – 3:42

(Foto: Samsung)Samsung ha ufficializzato il nuovo tablet di medio range compatibile con pennino capacitivo S-Pen e sistema operativo Android chiamato Samsung Galaxy Tab S6 Lite che si presenta sul mercato europeo e italiano a un buon prezzo di partenza puntando su un pubblico giovane. Si presenta come versione semplificata nell’hardware seppur con design del tutto simile al modello standard Tab S6 già uscito in commercio.

Le dimensioni dello schermo di Samsung Galaxy Tab S6 Lite sono di 10,4 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e si presenta in due versioni, con e senza modulo cellulare Lte. Il modello solo wifi è contraddistinto dalla sigla sm-p610 mentre quella con connessione 4G è sm-p615.

Il tablet è mosso dal processore Exynos 9611 octa-core con 4 gb di ram e 64 oppure 128 gb di spazio di archiviazione interno che è anche espandibile via microsd di ulteriori 1 tb. Ci sono due fotocamere, quella sul fronte per selfie e videochiamate da 5 megapixel e quella sul retro da 8 megapixel per istantanee di qualità media, da tablet. Completano il quadro i moduli wi-fi 802.11 dual band, bluetooth 5.0, jack da 3,5mm e microusb 2.0.

La batteria è da 7040 mAh per un’autonomia che dovrebbe arrivare a fine giornata senza problemi, si segnala la presenza dell’audio curato da Akg e il sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria One Ui 2.0. La scocca ha uno spessore di 7 mm per un peso di 467 grammi.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite si presenta con un prezzo di 399,90 euro per la versione solo wifi e 459,90 euro per quella con modulo cellulare 4g incluso in promozione con pennino S-Pen e custodia.



