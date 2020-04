Novità in arrivo per sfide e raccolte fondi su Instagram

18 Aprile 2020 – 3:12

(foto: pixabay)Instagram è al lavoro su delle nuove funzionalità per il suo social network che permetteranno agli utenti di sfidare i follower tramite le Stories o condividere le raccolte fondi in corso su Facebook.

Le sfide

Durante il periodo di quarantena moltissimi utenti di Instagram si sono tenuti occupati lanciandosi numerose sfide. Dalle più semplici come mostrare la propria scrittura a mano, a quelle più complicate, come quella eseguita anche da Tom Holland, l’attore che ha interpretato Spider-Man negli ultimi film della Marvel, che si è impegnato a mettersi la maglietta mentre stava in verticale contro il muro.



Instagram is working on “Challenge” Sticker, letting users nominate their friends to different challenges pic.twitter.com/Nelgd1HN4J — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2020

Tramite il reverse engineering Jane Manchun Wong, esperta di social network, ha scoperto che Instagram ha pensato di inserire l’adesivo challenge all’interno delle Stories. Con questo gli utenti potranno inserire il nome della challenge e taggare uno o più contatti ai quali lanciare il guanto di sfida.

Bisognerà capire se gli algoritmi di Instagram riusciranno a stroncare sul nascere le challenge pericolose come quelle che in passato sono spopolate sui vari social network.

Le raccolte fondi

Instagram è al lavoro anche sull’integrazione delle raccolte fondi in atto su Facebook. È sempre Jane Manchun Wong a scoprire, tramite reverse engineering, che a Menlo Park stanno studiando un metodo per riuscire a portare su Instagram le raccolte fondi già in corso su Facebook.

Per riuscire in questa manovra gli utenti potranno sfruttare un pulsante azione che permetterà ai propri follower d’interagire con il post o la storia in questione e partecipare alla donazione selezionata dall’utente. A questo action button l’utente potrà collegare il link di una donazione già in corso su Facebook in modo da far confluire in essa anche i soldi raccolti tramite Instagram.

Qesta funzione va ad aggiungersi a quella già sfruttabile per organizzare delle raccolte fondi nelle Storie di Instagram.

Instagram is working on integrating Facebook Fundraising to Action Button, which is part of their efforts to help out small/medium-sized business during the COVID-19 pandemic previously – 6, 11, 18, 20 days ago:https://t.co/UOgu77KxuP pic.twitter.com/nQDzZAbLBI — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2020

Questa funzionalità fa parte degli sforzi intrapresi da Menlo Park per aiutare le piccole e medie imprese a superare il momento di crisi dovuto alla pandemia. Lo stesso pulsante, potrà essere impostato per consentire agli utenti di ordinare del cibo d’asporto, sostenendo i ristoranti locali, o comprare una gift card, sostenendo i negozi che hanno chiuso a causa del covid-19.

Entrambe le funzionalità sono ancora in fase di test, quindi non è noto se e quando l’azienda le rilascerà.

