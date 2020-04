Le ruote del Mac Pro costano più di quelle di un’automobile

18 Aprile 2020 – 6:23

(Foto: Apple)“Il mio falegname con trentamila lire la fa meglio” commentava Giovanni nel film Tre uomini e una gamba riguardo l’opera lignea dello scultore Garpez al centro della pellicola. Certo, se è accettabile che il valore artistico trascenda quello materiale nudo e crudo, allora si deve considerare anche la potentissima workstation Mac Pro, alias “la grattugia”, un’installazione contemporanea?

Non si discute tanto dei 64.000 euro necessari per portarsi a casa la configurazione massima, perché alla fine sono persino giustificati dallo stato dell’arte dell’hardware. E infatti è un computer che si dedica a professionisti del settore delle immagini come per esempio quello cinematografico. Quel che davvero si fa fatica a giustificare è un componente nascosto allo sguardo, che serve per: “Spostare il tuo Mac Pro in modo facile e veloce, senza doverlo sollevare”. Costo 849 euro, dieci euro in meno rispetto a iPhone 11 da 64 gb. A cosa ci riferiamo? Alle ruotine ufficiali. Fatti due conti si parla di 212 euro per ogni ruota da montare nei quattro spigoli del lato inferiore della struttura Un prezzo superiore persino a quello medio per comprare pneumatici e cerchi in lega per automobili.

C’è però la ghiotta possibilità di risparmiare qualcosa se si ordinano le rotelle al momento della configurazione del Mac Pro (500 euro, 125 euro a ruota), mentre se si vuole lasciare il computer lì dov’è, optando per i piedini sempre in acciaio inossidabile che vengono via alla modica cifra di 349 euro, 87 euro a pezzo.

Nel kit viene inclusa gentilmente anche una chiave a bussola esagonale da 1/4″ a 4 mm necessaria per il montaggio, ma viene purtroppo aggiunto anche che sono richiesti “attrezzi aggiuntivi non meglio specificati”. Dopo aver reinventato il telefono con il primo iPhone (secondo Steve Jobs), Apple ha reinventato anche la ruota?

