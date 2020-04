Un campione di Fortnite si racconta usando le domande cercate su Google

17 Aprile 2020 – 15:03

Se le personalità della rete sono il vostro pane, saprete già chi è Tyler Ninja Blevins. Se il suo nome non vi dice nulla, questa puntata del format Autocomplete Interview sarà più utile del solito.

Ninja è infatti una vera e propria icona, un gamer di altissimo livello e anche un businessman di successo. Nell’arco di qualche anno, e nelle transizioni tra le varie piattaforme, è diventato un top streamer: e le domande degli utenti di Google lo confermano. In questo video, risponde alle curiosità del grande pubblico senza lesinare dettagli.

Per arrivare ai livelli di Ninja, bisogna lavorare sodo: il gamer ammette di dedicarsi allo streaming anche dieci ore al giorno. Qualche utente si chiede se Blevins sia un hacker (no, non lo è) e se si ritiene uno sportivo nel senso classico del termine. Pare non sia facile nemmeno per lui rispondere all’eterna controversia: gli eSport sono sport o no?

Blevin ha usato praticamente tutte le console, ma oggi gioca da pc e usa una tastiera Corsair K70 (prendete appunti). Applicando il principio follow the money, gli utenti di Google vogliono anche sapere se Ninja rivece compensi da Fortnite (la risposta è no), su cosa si basano i suoi incassi (ad) e come spende i soldi (beh, che domanda inelegante).

Ninja spiega che con la moglie Jessica Goch a volte si concedono qualche lusso legato alla moda, ma niente spese folli per il parco macchine.

The post Un campione di Fortnite si racconta usando le domande cercate su Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired