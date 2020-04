One World: Together At Home di Lady Gaga, che cos’è e come vederlo

17 April 2020 – 14:49

L’emergenza coronavirus ha sicuramente stravolto il mondo come lo conoscevamo. Gli effetti della pandemia non stanno solo limitando le nostre libertà personali, ma stanno anche mettendo in seria difficoltà i sistemi sanitari internazionali, oltre che prospettare danni ingenti per le economie locali e globali. Proprio per questo, da più fronti, si stanno organizzando iniziative di solidarietà e sensibilizzazione che sono a loro volta globali, come per esempio la grande maratona One World: Together at Home curata fra gli altri da Lady Gaga.

1. L’idea



Together At Home è una serie di concerti realizzati da cantanti del calibro di Chris Martin, John Legend, Meghan Trainor, Gloria Gaynor, OneRepublic e Rufus Wainwright, in streaming sui social dalle loro. L’iniziativa è partita lo scorso marzo da Global Citizen, un’organizzazione di attivismo e volontariato made in Usa generalmente impegnata contro l’estrema povertà ma che nell’ultimo periodo si è alleata con le Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale della sanità per dare una risposta concreta all’emergenza da Covid-19. In particolare, nelle ultime settimane Global Citizen ha coinvolto la popstar Lady Gaga, la quale – dopo aver rimandato l’uscita dell’album (“Sento che non è il momento giusto con tutto ciò che sta accadendo”, ha dichiarato) – ha curato un evento speciale che sarà trasmesso in tutto il mondo.

2. Gli obiettivi



L’evento globale vuole celebrare e sostenere gli operatori sanitari e tutti coloro che sono impegnati in prima linea a combattere il Covid-19, riunendo musicisti e artisti e ispirando le persone a fare ciò che serve per aiutare a sanare le situazione. Non si tratta di un evento di beneficienza classico, quindi non sarà raccolto denaro in diretta: Lady Gaga, infatti, ha annunciato che sono già stati messi insieme 35 milioni di dollari che arrivano soprattutto da aziende ed enti privati e che da Global Citizen andranno direttamente al fondo di risposta di solidarietà dell’Organizzazione mondiale della sanità, (la quale, a sua volta, sostiene e supporta il personale medico in tutto il mondo). In risposta, l’Oms ha distribuito sistemi di protezione Ppe e altre forniture in 68 paesi, con particolare attenzione alle nazioni più povere: questo include 700mila mascherine, 727mila guanti, 85mila camici e soprattutto 1,5 milioni di kit diagnostici, consegnati fra gli altri agli stai dell’Africa e del Medio Oriente. L’obiettivo sarà comunque quello di sensibilizzare, tenere alta l’attenzione sul tema e al contempo sostenere le persone in quarantena con uno spettacolo di musica e parole.

3. Lo show

View this post on Instagram

This Saturday 4/18 join @JimmyFallon @StephenAtHome & me for “One World: Together at Home” to support the frontline workers fighting COVID-19 at 8pm ET. @ABCNetwork @NBC @CBSTV @GlblCtzn @WHO @LadyGaga #TogetherAtHome

A post shared by Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) on Apr 13, 2020 at 5:00pm PDT

Da comunicazione ufficiale, One World: Together At Home è “un evento speciale globale cross-piattaforma”, allestito negli Stati Uniti grazie allo sforzo comune dei principali network televisivi: Abc, Nbc e Cbs, oltre ad altri partner digitali e non. A condurlo saranno i presentatori dei rispettivi late night show dei tre canali: Jimmy Fallon del Tonight Show, Jimmy Kimmel del Jimmy Kimmel Live e Stephen Colbert del Late Show. Proprio loro uniranno le forze per animare uno spettacolo televisivo di due ore, in cui si alterneranno esibizioni musicali, interventi di celebrità, specialisti e istituzioni, ma in cui ci sarà spazio anche per le testimonianze di esperti e operatori della sanità che racconteranno che cosa significa combattere il coronavirus. Lo speciale si collocherà alla fine di una più ampia programmazione musicale che sarà trasmessa per sei ore in streaming in tutto il mondo.

4. Gli ospiti

È davvero sterminato l’elenco delle personalità che faranno parte dell’evento. Fra i cantanti che si alterneranno in video non mancheranno Alicia Keys, Billie Eilish, Celine Dion, Eddie Vedder, Elton John, Jennifer Lopez, John Legend, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Pharrel, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher e molti altri; per l’Italia ci saranno Andrea Bocelli e Zucchero. Gli altri ospiti? Amy Poehler, David e Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Idris Elba con la moglie e Priyanka Chopra (questi ultimi tre hanno contratto il virus e testimoniato ampiamente il decorso della malattia). E ancora: da Annie Lennox a Heidi Klum, da Jack Black a Lewis Hamilton, da Samuel L. Jackson a Sarah Jessica Parker, passando per Christine and the Queen, Kesha, Micheal Bublé, Sheryl Crow e Tim Gunn.

5. Come vederlo

One World: Together At Home si svolgerà in due tranche: una prima lunga diretta di sei ore partirà negli Stati Uniti quando in Italia saranno le ore 20 di sabato 18 aprile; lo streaming coinvolgerà diverse piattaforme, tra le quali Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Tidal, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube. Lo speciale televisivo di due ore, invece, sarà trasmesso a reti unificate in America quando in Italia saranno le ore 2 di notte. Anche in Italia avremo modo di vederlo: in diretta su Rai 1 e Radio 2 nella notte fra il 18 e il 19 aprile con il commento audio di Fabio Canino ed Ema Stockholma, così come su Amazon Prime Video. I canali Viacom Cbs trasmetteranno le repliche nei giorni successivi (domenica 19 aprile alle 21 su Mtv e Now Tv, alle 22 su Vh1, alle 23 su Comedy Central; lunedì 20 aprile alle 18 su Vh1, alle 21 su Mtv Music, alle 22 su Mtv e Now Tv e a mezzanotte su Comedy Central), e lo stesso farà National Geographic domenica 19 aprile alle 18.10.

The post One World: Together At Home di Lady Gaga, che cos’è e come vederlo appeared first on Wired.

Fonte: Wired