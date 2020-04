L’ultimo aggiornamento di Ps4 sta causando problemi

17 April 2020 – 12:03

(Foto: Sony)L’ultimo aggiornamento firmware rilasciato da Sony per Ps4 sta causando qualche grattacapo di troppo ad alcuni utenti, come si può facilmente verificare sia su Twitter sia in alcuni forum oltre che su Reddit. Non si tratta di bug ufficiali che colpiscono tutti i possessori della console, ma comunque sta interessando un buon numero di gamers.

Tutto è partito nelle scorse ore con il rilascio dell’update firmare 7.50 che non apportava sostanziali novità, dedicandosi soprattutto alla correzione di alcuni bug. Ma come spesso accade, per alcuni utenti l’effetto sortito è stato opposto con problematiche che sono emerse dal nulla.

E così dall’ottimizzazione delle prestazioni sono affiorati alcuni problemi non da poco. Si può infatti leggere di utenti che non possono accendere correttamente Ps4 dato che il boot va in loop senza mai giungere a conclusione aprendo il menu home fino a quando non si scollega l’alimentazione e si fa ripartire in modo brutale il sistema.

Per altri si manifestano riavvii continui che inficiano la normale esperienza di gioco o di fruizione dei contenuti multimediali e per altri ancora lo schermo rimane nero come se non riuscisse a trasmettere alcun segnale. Ma si può anche leggere di problematiche legate al drive ottico blu ray con l’errore codice su-42118-6 che blocca l’installazione dell’aggiornamento stesso. Diversi utenti hanno raccontato di come il gioco venga espulso automaticamente dalla console.

Come comportarsi nel caso in cui comparisse uno di questi problemi? Dallo spegnimento e riaccensione, che è il classico metodo sempre efficace si può riavviare Ps4 in modalità provvisoria andando a tenere premuto il pulsante on/off per 10 secondi; successivamente, si può reinstallare il firmware 7.50 dopo averlo copiato su una chiavetta usb.

