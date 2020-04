Le indagini sui vertici di Regione Lombardia per le morti nelle case di cura

17 Aprile 2020 – 21:03

(foto: Fabrizio Di Nucci/NurPhoto via Getty Images)A puntare i riflettori su un problema che, per troppo tempo, è stato sottovalutato è stata soprattutto la vicenda legata al Pio Albergo Trivulzio. Nel noto istituto milanese di assistenza agli anziani, come in molti altri in Lombardia, nelle prime settimane di marzo sono state registrate centinaia di morti sospette, collegate al coronavirus ma non registrate nelle statistiche ufficiali. Un fenomeno che è diventato, di giorno in giorno, sempre più seguito dai media e che – secondo un ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità – ha portato al decesso di almeno 1625 persone dislocate in 266 Rsa (acronimo di Residenze sanitarie assistenziali: le case di cura per anziani non autosufficienti) in Lombardia. Un dato peraltro ancora incompleto, in quanto nella regione si contano 700 case di riposo, ma che comunque conferma i peggiori sospetti: migliaia di anziani sono morti senza che venisse effettuate loro un tampone o che ricevessero assistenza adeguata, dopo aver contratto il Covid-19.

Le indagini della magistratura

Alla cattiva gestione dei centri d’assistenza per gli anziani in Lombardia Wired ha dedicato un’inchiesta: ne emergevano ripetute negligenze e ritardi da parte dei vertici di Regione Lombardia, che prima non si sono occupati del problema e poi l’hanno fatto con scelte sbagliate – come quella di destinare malati di Covid-19 in via di guarigione ad alcune case di cura, con la delibera dell’8 marzo – portando a una situazione senza vie d’uscita per migliaia di persone in condizioni fragili. Ora a indagare è anche la magistratura: la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio e sulle altre Rsa milanesi che hanno accettato persone positive al coronavirus: gli inquirenti passeranno al setaccio proprio le decisioni prese dalla regione.

I primi ad accusare il presidente Attilio Fontana e la sua giunta di non essere stati in grado di tutelare la salute dei pazienti, tuttavia, sono stati (e sono ancora) proprio i sindaci, medici e gestori di Rsa, oltre che le associazioni di categoria (tra le altre Uneba, la sigla che riunisce le case di riposo lombarde). Mancanza di dispositivi di protezione, carenza di personale, regole poco chiare per la salvaguardia della salute sia degli anziani che degli operatori socio-sanitari sono tra le maggiori contestazioni mosse alla regione.

Accuse che Fontana, in un’intervista rilasciata il 17 aprile a Mattino Cinque, ha rimandato al mittente spiegando che la decisione di convogliare i positivi nelle case di cura sarebbe stata “una proposta dei nostri tecnici, a cui ci siamo adeguati”. E aggiungendo anche che a suo dire la gestione della questione sarebbe ricaduta interamente “sotto la responsabilità dell’Ats” ovvero le Asl lombarde. “Aspetto con estrema serenità l’esito dell’inchiesta sulle morti nelle residenze sanitarie assistenziali della Lombardia”, ha chiosato Fontana.

La regione Lombardia, inoltre, ha aperto un’inchiesta interna per verificare le responsabilità sull’accaduto, ma ad ora non si conoscono ancora i dettagli dell’indagine.

