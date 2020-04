JJ Abrams lavora a serie tv su Justice League Dark e Shining

17 April 2020 – 11:09

La guerra degli streaming si fa sempre più agguerrita. Dopo lo sbarco europeo di Disney+, il debutto internazionale di Quibi e il lancio sperimentale in questi giorni negli Stati Uniti di Peacock, la piattaforma del gruppo Nbc Universal, anche Hbo Max continua ad affilare gli artigli. Il servizio arriverà sempre negli Usa a maggio, con un catalogo che vanta produzioni che vanno da Friends alle grandi produzioni Hbo passando per nuovi titoli come i remake di Gossip Girl e Grease. Ma in queste ore si sono aggiunti nuovi importanti tasselli, ovvero tre progetti nati all’interno del mega-accordo siglato fra la società madre Warner Media e JJ Abrams, con la sua Bad Robot produttore di successi seriali come Lost, Fringe e Westworld oltre che regista di film epici come Cloverfield, Star Trek e l’ultimo Star Wars.

In particolare Abrams lavorerà a una serie sulla Justice League Dark, ovvero il team di supereroi Dc Comics che racchiude personaggi legati al mondo del paranormale e dell’occulto, come Constantine, Zatanna, Swamp Thing, Deadman e molti altri; introdotta per la prima volta nei fumetti nel 2011, la squadra è stata al centro di un film ipotizzato per diversi anni ma che non ha mai visto la luce, aprendo la strada dunque a questo adattamento seriale. La Bad Robot metterà poi in cantiere anche una serie intitolata Overlook, che esplorerà le storie mai raccontate del misterioso hotel al centro del romanzo di Stephen King Shining, poi diventato anche un celebre film di Stanley Kubrick (la stessa società di produzione aveva collaborato con Warner Bros Television anche a Castle Rock, altra antologia ispirata ai racconti del Maestro del brivido).

Infine l’ultimo titolo consiste in un progetto totalmente inedito: si tratta di Duster, ambientata nel Southwest degli anni Settanta e incentrata su un autista che fa da palo per un’organizzazione criminale. A scriverla con Abrams sarà LaToya Morgan, sceneggiatrice al lavoro attualmente su The Walking Dead e in passato autrice di serie come Into the Badlands, Parenthood e Shameless. Nessuna data di debutto è stata ancora annunciata, dato che tutti i progetti sono in fase preliminare, certo è che la Bad Robot ha parecchi titoli in cantiere: su Hbo arriveranno prossimamente la serie fantascientifica Contraband (nota in precedenza come Demimonde) e quella horror Lovecraft Country, mentre per la rivale Apple Tv+ sta producendo la miniserie Lisey’s Story sempre tratta da King e la dramedy Little Voice.

The post JJ Abrams lavora a serie tv su Justice League Dark e Shining appeared first on Wired.

Fonte: Wired