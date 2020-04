Il barbecue a forma di Jeep darà più sprint alle vostre grigliate

17 April 2020 – 15:00

Complici il lockdown e la permanenza in casa, gli amanti della carne alla griglia, approfittando del bel tempo, hanno già dato libero sfogo alla loro passione. Ma se in Italia il barbecue è un passatempo stagionale, in America è un vero e proprio culto. Ecco perché l’idea dell’azienda americana Metal Art of Wisconsin, che ha avuto la brillante intuizione di mettere insieme due grandi passioni del popolo a stelle e strisce, come le auto di grandi dimensioni e la griglia, può veramente diventare il trend dell’estate.

Sbirciando il catalogo, si può infatti vedere la presenza di alcune iconiche Jeep come la Wrangler (disponibile a due o a quattro porte) o la Gladiator, che sono state trasformate in un barbecue in metallo.

Il frontale della Jeep Wrangler con l’iconica griglia a sette listelliOsservandole, oltre a riconoscere immediatamente il modello di auto, si può notare che sono oggetti di design realizzati con una cura maniacale; l’iconica griglia a sette lamelle, le maniglie delle portiere, i fanali e le gomme in metallo (sul retro è presente anche la ruota di scorta), sono solo alcuni dei dettagli che ci fanno capire la qualità del prodotto.

La Jeep Wrangler a quattro porteSono tre i modelli presenti a listino di quelli che l’azienda chiama Outdoor Rolling Steel Chiminea Fireplace Jeep, i quali, oltre a essere a tutti gli effetti modellini in scala, hanno la parte superiore che si può rimuovere per trasformarli in veri e propri barbecue. Sia le Jeep a due porte che quelle a quattro porte misurano 101 cm di lunghezza e 60 cm di larghezza e sono state realizzate in acciaio laminato a caldo.

Il barbecue a forma di WranglerEssendo state progettate per il montaggio senza attrezzi, secondo quanto riportato dall’azienda, assemblarle risulta molto facile e intuitivo.

I prezzi sono i seguenti: la Jeep Gladiator pick-up e la Jeep Wrangler a 4 porte costano 374,95 dollari (la versione a due porte 349,95 dollari).

The post Il barbecue a forma di Jeep darà più sprint alle vostre grigliate appeared first on Wired.

Fonte: Wired