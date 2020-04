Grazie a questa Autocomplete Interview ora saprai tutto di Lin-Manuel Miranda

17 April 2020 – 9:01

Il musical Hamilton si è imposto con forza, negli ultimi anni, nell’immaginario del pubblico che ama il grande teatro: è infatti una pietra miliare che racconta una storia contemporanea e irresistibile, quella del padre fondatore degli Stati Uniti Alexander Hamilton. Non lo diciamo noi: lo ha stabilito la giuria del Pulitzer, che ha assegnato all’opera il prestigioso riconoscimento nel 2016, nella categoria Drama.

In questo video conosceremo meglio il compositore e drammaturgo Lin-Manuel Miranda, la mente creativa di Hamilton. L’attore si presta volentieri a questa Autocomplete Interview, il format di Wired che permette alle celebrità di confrontarsi col loro pubblico rispondendo alle domande suggerite dalla funzione autocomplete di Google (cioè le più cercate sul motore di ricerca).

L’artista a Wired ha confermato di avere origini portoricane, ma purtroppo è anche stato costretto a deludere coloro che lo credono un discendente diretto di Alexander Hamilton. Ha conosciuto gli eredi dello statista, che fu anche il primo segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ma nessuna parentela, no.

Miranda, rispondendo alle domande, passa anche in rassegna i premi vinti: il Pulitzer, certo, ma anche tre Grammy Awards su quattro nomination ricevute. L’attore ha una sorella che si chiama Luz, vive a Washington Heights, un quartiere di Manhattan, zona in cui ha frequentato anche il liceo. Per l’università, invece, meglio il Connecticut, dove si è laureato alla Wesleyan University.

L’attore ha recitato anche nel film Il ritorno di Mary Poppins, diretto da Rob Marshall ma non ne ha composto le musiche. Infine, la domanda delle domande: dove ha colto l’ispirazione per creare Hamilton? Semplice, dalla lettura della biografia del padre fondatore scritta dal giornalista e scrittore Ron Chernow. Ottocento pagine, ma guardate che bel risultato.

