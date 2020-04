Documentari gratis per andare incontro agli insegnanti. È l’ultima iniziativa di Netflix

17 April 2020 – 18:06

Fra le conseguenze dell’emergenza da coronavirus c’è sicuramente anche la difficoltà di mantenere una continuità didattica: lezioni online e strumenti virtuali ancora non del tutto consolidati, evidenti carenze normative e insegnanti che si trovano spesso a ricorrere alla propria inventiva per realizzare contenuti che gli allievi possono fruire a distanza. In questa direzione si inserisce l’ultima iniziativa di Netflix, annunciata in queste ore: la piattaforma di streaming ha reso accessibile online una serie di documentari gratuiti che gli insegnanti possono utilizzare come materiale di sostegno.

In passato, si legge nel comunicato ufficiale, Netflix permetteva già ai docenti di trasmettere in classe i titoli divulgativi senza necessità di pagare diritti, ora però ha esteso la possibilità caricando gratis su YouTube alcuni documentari presi dal suo ricco catalogo. Fra i titoli a puntate ci sono Our Planet, una docuserie naturalista sulle bellezze del pianeta narrata dal famoso David Attenborough; Explained, realizzato in collaborazione con Vox per spiegare termini e fenomeni ricorrenti nell’attualità di tutti i giorni; Babies, sulle prime fasi della vita; e Abstract, dedicato a piccoli e grandi successi nel mondo del design. Non mancano i documentari singoli, come Knock Down the House, sulle parlamentari americane di origini straniere (una per tutte, Alexandria Ocasio-Cortez); 13th di Ava DuVernay, sulle storture del sistema carcerario; Period, sulle mestruazioni come annosa questione di ordine socio-economico spesso portatrice di disuguaglianze.

Netflix ha intenzione di caricare online anche ulteriori materiali, per esempio contenuti extra o video didattici che possano sostenere l’insegnamento e l’apprendimento. Promette anche di organizzare delle sessioni di domande e risposte con i realizzatori dei documentari e con i vari esperti coinvolti. Per accedere al catalogo gratuito, basta collegarsi alla pagina YouTube di Netflix, che prevede una playlist apposita.

