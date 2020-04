“Dallafinestra” trasforma storie di quarantena in illustrazioni poetiche

17 April 2020 – 15:16

A volte le parole non bastano, per raccontare questi giorni di quarantena. Servono linee e colori, per tenere traccia dei pensieri, delle emozioni, delle piccole e grandi storie della quotidianità. Il progetto Dallafinestra fa proprio questo: raccoglie testimonianze e riflessioni degli italiani in isolamento e le trasforma in disegni, grazie alla collaborazione di bravi creativi. Il risultato: una galleria di immagini del paese colpito dal coronavirus, che hanno come cornice le finestre delle nostre case, l’orizzonte spazio-temporale delle vite in lockdown.

L’idea di questo “condominio virtuale” è venuta alla art directorGiulia Ortuso, che ha coinvolto un team di illustratori e di scrittori e ha creato un sito non profit che raccoglie i racconti degli italiani in quarantena. Inviare la propria storia o la propria riflessione è semplice: il sito utilizza la piattaforma VideoAsk, che permette di spedire i pensieri in forma di testo scritto, di audio o di video. Così nessuno è escluso, né chi non si trova a proprio agio con la scrittura né i timidi davanti alla videocamera.

I pensieri vengono raccolti, riadattati dal team di scrittori per i social e illustrati dagli artisti. Il lavoro è completamente volontario e, spiegano da Dallafinestra, si è rivelato maggiore del previsto: sono già arrivate centinaia di testimonianze e su Instagram vengono pubblicate tre illustrazioni al giorno. Nuovi disegnatori si sono proposti per aggiungersi al progetto.

I temi? Nella maggioranza dei casi, positivi. “Momenti riscoperti, resi possibili dalla pausa obbligatoria”, racconta la responsabile della comunicazione del progetto. “Attività che prima non si aveva mai tempo di fare e che finalmente vengono iniziate. Insomma: chi ci scrive cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, le opportunità che questo momento sospeso può portare”. Poi, ci sono racconti di compleanni atipici, celebrati in piena quarantena, e tantissime riflessioni sugli affetti lontani e sui modi di tenersi in contatto grazie alla tecnologia.

Scopo di Dallafinestra è “tenere traccia di quello che succede in un momento storico importante, raccontato dagli italiani” e trasformato in illustrazioni che, attraverso una finestra, fotografano le nostre vite sospese.

The post “Dallafinestra” trasforma storie di quarantena in illustrazioni poetiche appeared first on Wired.

Fonte: Wired