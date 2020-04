Come iniziare a fare ecommerce a costo (quasi) zero

17 Aprile 2020 – 9:03

Ecommerce (Getty Images)È boom per l’ecommerce. La pandemia non ha fatto altro che accelerare questa tendenza, nonostante l’Italia non sia realmente pronta a sostenere un incremento della domanda considerevole come quello che si è manifestato nell’ultimo mese. A conti fatti, vendere online rappresenta l’unico sbocco sul mercato per tutte quelle aziende che sono ferme. Secondo un’indagine di Netcomm, l’associazione italiana del commercio elettronico, il 77% delle imprese che vende online nei diversi settori ha acquisito nuovi clienti in quest’ultimo periodo. Ma, come ben sappiamo, molte altre realtà non hanno mai implementato la parte di ecommerce. È definitivamente arrivato il momento di farlo, e in soccorso giungono consigli e promozioni, pacchetti per iniziare con agevolazioni e dritte. Spesso gratis.

I dati comportamentali

Secondo le analisi di Fanplayr, attiva nell’ecommerce intelligence, gli indicatori chiave del successo – ovvero il traffico di visitatori, i tassi di conversione e il valore medio degli ordini – sono aumentati, costantemente e contemporaneamente, da quando il mercato ha avuto a che fare con il coronavirus.

“È un evento raro persino durante i periodi di alta stagione”, spiega Enrico Quaroni, vicepresidente vendite globali di Fanplayr: “Questo dimostra che i nostri clienti stanno riconquistando le perdite di fatturato causate dal traffico limitato o nullo dei negozi. In alcuni settori, come quello food and beverage, alcuni dei clienti italiani hanno avuto in questo periodo un aumento percentuale del +400% delle net revenue generate, grazie al servizio di segmentazione avanzato”.

Che è in grado di monitorare i visitatori comprendendo il loro intento, in base al comportamento online, e reagendo in modo appropriato, per esempio con promozioni che aumentano il coinvolgimento da casa e strategie di offerte speciali per chi acquista in questo periodo. Un processo che parte dalla personalizzazione comportamentale e si basa sui behavioral data, che monitorano il processo decisionale dei clienti.

Consulenze gratuite per partire

Un programma online che abilita i venditori ecommerce a scalare efficacemente le vendite multi-canale, tramite un sistema integrato di pre e post vendita verso i marketplace più importanti, come Amazon, Ebay, Aliexpress. È il cuore del business di SellRapido, società italiana incentrata sull’ecommerce automation.

Dopo l’avvio dell’emergenza, ha fatto partire un’iniziativa a favore di tutti gli imprenditori che vedono bloccate le proprie vendite offline, attivando un numero telefonico per avere consulenza gratuite, così da suggerire le migliori strategie e canali per vendere i proprio prodotti online e comunicare coi clienti. Ha inoltre previsto un supporto economico concreto per i negozianti: uno sconto del 50% dei costi per l’attivazione di un nuovo sito ecommerce. E uno sconto del 20% sul canone della piattaforma per i primi 6 mesi.

Un esempio positivo

Tremila bottiglie in sei ore. Cantine Rossella programmava di sbarcare sulla rete da tempo. Ma le difficoltà dell’attuale momento storico hanno imposto di rivedere le strategie e accelerare. E così è entrata nel mondo dell’ecommerce in piena emergenza coronavirus. Una mossa premiante: in poche ore è riuscita a vendere migliaia di bottiglie a nuovi clienti. L’azienda agricola dell’Oltrepò Pavese, 200mila bottiglie prodotte a stagione con le tradizionali etichette della zona, da oltre 20 anni si affidava esclusivamente al telemarketing per la parte commerciale, senza nemmeno passare dai negozi. Poi la svolta.

Per il lancio sono state predisposte una piattaforma di e-commerce e una campagna mirata attraverso i social, con la collaborazione di Zero Pixel, l’agenzia che ha accompagnato la cantina in questo passaggio. Zero Pixel in queste settimane sta anche organizzando webinar gratuiti per le imprese che guardano al cambiamento.

Attenti alle frodi

Se l’ecommerce tentenna sotto la mole degli ordini, ci sono piattaforme che aiutano a vendere di più e meglio online. Come Kooomo, che ha anche approntato una serie di regole per gestire in maniera efficiente il surplus di ordini. Passano dalla velocità del sito, al magazzino, all’assistenza clienti e all’approvvigionamento della merce. “Bisogna essere in grado di garantire velocità del sito anche con l’aumento esponenziale di contatti. Fornire all’utente diverse opzioni di acquisto per facilitare il ritiro della merce e mettere a disposizione un customer care multilingue attivo 24 ore su 24”, dice Anastasia Sfregola, sales manager per l’Italia di Kooomo.

L’assalto all’online ha coinciso anche con un aumento delle frodi. “Si tratta di fenomeni speculativi che preoccupano l’utente e danneggiano il mercato”, prosegue Sfregola: “L’utente però può difendersi, innanzitutto scegliendo dove acquistare – i siti ufficiali sono sempre più sicuri dei rivenditori – e informandosi. In particolare su termini e condizioni di vendita e soprattutto sulle politiche di cambi e resi”.

Il kit di sopravvivenza per le pmi

“Confesercenti stima che a causa di questa crisi per i negozi, soprattutto nel nord Italia, il calo delle vendite arriverà a 748 milioni di euro”. Erika Pagin e Lara Mazzon hanno fondato la loro società, Vendere online, per aiutare le aziende a sviluppare il proprio business nel web. In questi giorni così particolari, hanno deciso di istituire una task force all’interno dell’azienda, che ha elaborato un kit di sopravvivenza per gli imprenditori.

Il pacchetto personalizzato che propongono contiene: la predisposizione di una piattaforma di vendita e i relativi test; la realizzazione di una campagna promozionale, formazione e consulenza. Inoltre, regaleranno 200 euro da investire in pubblicità per aumentare subito le vendite.

Il decalogo da seguire per comunicare al meglio

Davide Dal Maso ha fondato Social warning – Movimento etico digitale, la non profit con oltre 160 formatori volontari che insegna vantaggi e rischi del web e dei social network. Ora, con l’emergenza coronavirus, ha attivato il progetto Aiuto digitale. Un team di esperti è a disposizione per offrire una consulenza gratuita di mezz’ora, in videochiamata, ai liberi professionisti, a chi ha un negozio o un’azienda locale e vuole rilanciarsi attraverso il web, i social, i pagamenti digitali e nuove strategie di comunicazione. Sono già oltre 100 le attività che ne hanno beneficiato in tutta Italia.

Per usare al meglio i social network Dal Maso ha approntato anche un decalogo da seguire a costo zero. Prevede di usare WhatsApp per tenere i contatti con i propri clienti, in cerca di un rapporto personalizzato. Per esempio attraverso le liste broadcast per comunicare offerte o iniziative speciali. Con WhatsApp Business si può rendere il profilo più efficace, con informazioni come la descrizione, gli orari e il link al sito web. È anche importante inserire la posizione corretta della propria azienda con dettaglio di orari e link su Google maps e sulle mappe di Apple. Poi c’è Google My Business: sistemare la scheda di Google permette di avere una maggiore visibilità.

È buona norma rispondere alle varie recensioni sui social e su Google, anche a quelle negative, segnalando quelle false e ringraziando chi lascia commenti positivi. Per sponsorizzarsi si può fare un post nel gruppo Facebook del proprio Comune, specificando se si fanno consegne. E chiedere di venire inseriti sui siti che danno visibilità a livello locale.

Sarebbe bene inoltre sistemare i vecchi account social: se non vengono utilizzati, meglio chiuderli. Un occhio di riguardo va anche a Linkedin. Mentre sempre sui social come Facebook e Instagram si può raccontare con foto e video la storia della propria azienda.

Un booster per i pagamenti digitali

Storeden, piattaforma che permette di realizzare un e-commerce personalizzato in cloud, ha recentemente firmato un accordo con Nexi, la fintech italiana che opera nel mercato dei pagamenti digitali. I rivenditori che scelgono di utilizzare Storeden per creare il proprio negozio online, avranno a disposizione anche XPay, a tariffe convenienti. Xpay offre un’esperienza di pagamento ottimizzata su tutti i canali, dotata di un back-office integrabile con i propri gestionali. Un modo anche per accelerare un altro segmento interessante e ancora poco sondato in Italia, quello dei pagamenti digitali.

