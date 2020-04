Natalie Portman e Jude Law, insieme per una Autocomplete Interview

16 April 2020 – 11:45

Tutti abbiamo amato Closer, il film diretto da Mike Nichols che raccontava le ambigue relazioni tra quattro personaggi in una Londra intrigante e malinconica. Hollywood, di recente, ci ha dato un’altra opportunità per vedere assieme Natalie Portman e Jude Law, che di quel film furono protagonisti (grazie sempre, Hollywood). La pellicola che li ha riuniti è Vox Lux, uscita nel 2018.

In questo video, le due star si divertono a rispondere alle domande più frequenti che gli utenti di Google cercano in rete su di loro. L’opinione che gli utenti hanno dell’attrice è alta, nemmeno a dirlo: vogliono sapere dove e cosa ha studiato, ad esempio. Il responso è – ce lo dice lei stessa – che è nata a Gerusalemme, si è laureata in psicologia ad Harvard ed è cresciuta a New York. L’attrice rivela a Wired anche quando e perché è diventata vegana: tutto merito del libro Eating Animals di Jonathan Safran Foer. Tanto che, a distanza di anni dalla lettura del libro, ha preso parte a un documentario ispirato al saggio, uscito nel 2018.

Su Jude Law, le idee degli utenti di Google sono più confuse: l’attore non ha preso parte alle pellicole Marvel e non è nemmeno parente di Emma Thompson (gli attori britannici non sono tutti imparentati tra di loro, sappiatelo). Law tifa Tottenham, ha tanti figli di cui ricorda esattamente l’età e vanta persino una canzone a lui dedicata, dal titolo Jude Law and a Semester Abroad. Non capita a tutti, e in effetti nemmeno lui sa bene di cosa parli il testo.

The post Natalie Portman e Jude Law, insieme per una Autocomplete Interview appeared first on Wired.

Fonte: Wired