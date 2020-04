MacBook e iPad potranno ricaricare senza fili l’iPhone

16 Aprile 2020 – 3:22

(Foto: Apple)I nuovi MacBook e i futuri iPad potrebbero incorporare una tecnologia molto interessante che riprenderebbe un discorso interrotto prima dell’ufficialità con AirPower ossia quello della ricarica multipla di diversi dispositivi in modalità wireless.

Come specificato nel brevetto “Inductive charging between electronic devices” ossia “Ricarica induttiva tra dispositivi elettronici”, il colosso americano sta studiando la possibilità di trasferire carica tra propri gadget partendo proprio dal notebook e dal tablet di casa.

Come raffigurato nell’immagine qui sopra, si utilizzerebbe l’area poggia-polsi – ovvero quella a fianco del trackpad e sotto la tastiera – della porzione interna del MacBook come superficie in grado di ricaricare a induzione dispositivi come uno smartphone iPhone oppure come uno smartwatch Apple Watch. Prendendo invece iPad, si piazzerebbe in un’area specifica superiore, come raffigurato qui sotto sempre dalle immagini pubblicate dall’ufficio brevetti americano Uspto.

(Foto: Uspto)La differenza con AirPower sarebbe evidente, dato che non ci sarebbe possibilità di fare il pieno a iPad da Macbook e viceversa, ma d’altra parte sarebbe difficile visto che la batteria di un MacBook è di circa 7000 mAh non così differente da quella del tablet, mentre con iPhone (circa 3000 mAh) avrebbe più senso, quantomeno mentre si viaggia e per ottimizzare ingombri e attese. Acquisirebbe molta più sostanza pensando a Apple Watch che potrebbe essere ricaricato potenzialmente anche svariate volte vista la batteria più piccola.

C’è tuttavia un’altra interpretazione a questa indiscrezione ossia il fatto che questa tecnologia consentirebbe allo stesso MacBook di essere ricaricato a contatto senza fili; una soluzione molto interessante e che aprirebbe un orizzonte ancora inesplorato.

Si vedrà questa novità nella prossima generazione di MacBook e iPad? Difficile, più probabile nella successiva nel caso. Di certo Samsung ha già dimostrato che questa funzione può esistere e garantire una certa comodità all’ecosistema proprietario. E finalmente si darebbe sostanza a un’indiscrezione che gravita attorno al mondo Apple sin dalla vigilia dell’ufficialità di iPhone 11.

