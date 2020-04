In arrivo Mao, il nuovo manga dall’autrice di Ranma 1/2 e Lamù

16 April 2020 – 18:13

Se è definita la “principessa dei manga” un motivo ci sarà: Rumiko Takahashi è una delle autrici giapponesi di fumetti più apprezzata in tutto il mondo. Nella sua carriera, durata più di 35 anni, ha firmato capolavori indimenticabili come Ranma 1/2, Lamù e Inuyasha, oltre che il più recente Rinne; nel 2018 è entrata nell’album d’oro dei Will Eisner Awards, fra i più prestigiosi premi per fumetti al mondo, nel 2019 ha vinto anche il Grand Prix di Angoulême. E la disegnatrice non sembra intenzionata a fermarsi: ha iniziato a lavorare a una nuova opera, Mao, che arriverà presto anche in Italia.

La casa editrice Star Comics, infatti, ha annunciato che la nuova fatica della mangaka entrerà presto a far parte del catalogo. Pubblicato a partire dal maggio dell’anno scorso, Mao è una serie a fumetti con protagonista Nanoka, che da bambina è coinvolta in un ambiguo incidente in cui perde i genitori. Cresciuta dai nonni e divenuta una liceale come tante, la ragazza si imbatte un giorno nel luogo dell’incidente e lì viene catapultata in un mondo fantastico popolato da yokai (demoni della mitologia giapponese) e altre creature misteriose; qui s’imbatte anche in Mao, ragazzo enigmatico e affascinante alla ricerca di uno strano demone gatto. Messa di fronte a portali interdimensionali e spettri terrificanti, Nanoka è costretta a interrogarsi sulla sua stessa natura.

Star Comics pubblicherà il nuovo lavoro di Rumiko Takahashi sia in edizione cartacea sia in versione digitale, anche se non è ancora stata annunciata la data del debutto, ma probabilmente coinciderà con la fine dell’emergenza da coronavirus, che ha messo a dura prova anche fumetterie e librerie.

