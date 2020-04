Il coronavirus è il risultato di ciò che non abbiamo voluto ascoltare

Da che vediamo una fioca luce in fondo al tunnel, il punto interrogativo si è spostato da e ora cosa facciamo? a e dopo cosa faremo?. Nel breve termine, la domanda ha a che fare con le condizioni di una graduale riapertura in coabitazione con il virus, l’ormai famigerata fase 2. Sul lungo periodo riguarda l’orizzonte di una normalità diversa da ciò che conoscevamo e, per tanti, probabilmente ancora più difficile. In qualità di esseri umani siamo programmati per anticipare il futuro, specie in situazioni di crisi. Sarebbe però un errore se, nei prossimi mesi, non trovassimo un po’ di tempo anche per guardarci indietro e chiederci: cosa potevamo fare prima?.

Ancora più della situazione in sé, a sorprendermi, in queste settimane, è stata l’incredibile fatica con cui si è accettato il fatto che queste cose possono capitare (e anzi sono sempre capitate nella storia) e no, non sembra un film, né è necessario ipotizzare di trovarsi in una qualche darkest timeline per concepirle. Siamo abitanti molto recenti di un pianeta minuscolo, almeno in relazione all’universo in cui galleggia, e che condividiamo con miliardi di tonnellate di biomassa diversa da noi. Incluso un numero imprecisato di tipi di virus, di cui in molti casi ignoriamo persino l’esistenza. Tutto sommato non è quindi tanto incredibile che eventi simili accadano, ma che non accadano con più frequenza (e infatti accadono con molta più frequenza, solo che da un po’ non accadevano qui e a noi). Possiamo immaginare un giorno in cui saremo avanzati al punto da poterli eliminare, ma di sicuro quel giorno non è oggi. Oggi è il giorno in cui dovremmo ricordare che ciò che ci ha resi capaci, tra le altre cose, di sviluppare una comprensione dei virus è stata una circospetta e lucida esplorazione dei pericoli a cui la nostra condizione ci espone. In altre parole: l’abilità acquisita di usare la ragione per comprendere la natura di quei pericoli e le misure indispensabili a mitigarli per conviverci.

In un famoso saggio del 1986, dettato al suo autore dal disastro di Chernobyl, Ulrich Beck descrive quella contemporanea come “la società del rischio”. Secondo il sociologo tedesco, il tratto distintivo dell’età del progresso è la sua crescente inclinazione a produrre potenziali catastrofi come effetti collaterali delle attività umane. Addirittura, a suo parere, la società del rischio rappresenta il superamento della precedente società classista proprio perché, nell’immediato, non premia gli individui più conservativi bensì quelli che si prendono i maggiori azzardi. Insomma: No pain, no gain! Just do It! Ovviamente, alla lunga, questa costante danza sul filo del rasoio finisce per presentare il conto, e spesso è un conto che riguarda tutti. Lo abbiamo scoperto nel 2008, lo scopriamo ogni volta che guardiamo la foto di uno stesso ghiacciaio oggi e cinque anni fa.

Come detto, Beck scriveva mentre le ceneri del reattore 4 erano ancora calde, quindi nell’immediato di una catastrofe di matrice chiaramente umana. Il coronavirus non è quel genere di evento. È molto probabile che esista – ormai provano a smentirla solo le penne più attempate – una correlazione tra rottura degli ecosistemi, sovrappopolamento e frequenza di nuove zoonosi, ma non si può stabilire un nesso causale altrettanto diretto. E non sono neppure sicuro che prenderci tutta la colpa del virus sarebbe la cosa giusta da fare al momento. Equivarrebbe ad antropizzare un fenomeno che, almeno per un po’, sarebbe saggio limitarsi a osservare nella sua ecceità di fatto naturale assolutamente tipico di questo pianeta.

Ciò non significa però ignorare il modo in cui tecnologie a cui dobbiamo i nostri standard di vita amplifichino l’impatto di questi fenomeni inevitabili. Basti pensare alla correlazione tra trasporti aerei e la rapidità con cui è circolato un virus che, in un mondo pre-moderno, sarebbe forse rimasto confinato in una provincia asiatica. Ma se vogliamo che la lunga uscita da questa crisi – la risposta alla domanda e dopo cosa faremo? – non si traduca semplicemente in un drastico taglio lineare di tutto ciò che contribuiva ad arricchire la nostra vita, dovremmo anche guardarci indietro e chiederci: cosa abbiamo sbagliato ancor prima che tutto questo ci travolgesse? Un punto di partenza sarebbe ammettere che, da tempo, la massimizzazione dei benefit connessi ai nostri sistemi sociali si era saldata a una miope, e irrazionale, sottovalutazione dei loro rischi collaterali. Perché il motore di una macchina può anche permetterti di correre a 300 all’ora, ma è la qualità dei freni a stabilire se sia saggio farlo.

Gli esempi sono numerosi. Una maggiore comprensione dei patogeni responsabili di Sars-1 e Mers avrebbe potuto darci informazioni preziose anche su Sars-CoV-2 e Covid-19. Del resto sono anch’esse sindromi respiratorie causate da un coronavirus. Tuttavia, come lamentano oggi numerosi specialisti del campo, una volta passata la paura e contenuti i focolai (rispettivamente nel 2003 e nel 2012), i fondi destinati alla ricerca diminuirono drasticamente. Semplicemente le malattie non promettevano più gli stessi profitti e, venuti meno gli incentivi dettati dall’urgenza, non furono sostituiti da altri ispirati dalla lungimiranza. Questo nonostante fosse opinione di molti esperti che, insieme agli influenzavirus del tipo A, proprio i coronavirus fossero tra i più papabili candidati per una futura pandemia. Non è possibile quantificare i capitali che vennero risparmiati con quella scelta, ma di sicuro rappresentano una percentuale insignificante delle attuali perdite economiche quotidiane.

Proprio la certezza che, presto o tardi, si sarebbe verificata una nuova pandemia aveva portato, su input dell’Oms, molti paesi ad approntare i famosi piani pandemici. Tra le altre indicazioni, essi includevano una stima delle scorte di dispositivi di protezione individuale (Dpi) necessarie ad affrontare una lunga crisi sanitaria. Come sappiamo bene anche in Italia, non solo quasi nessuno stato aveva effettivamente preso sul serio quelle stime, ma addirittura molti avevano scorte insufficienti nell’ordine delle decine se non centinaia di volte. Per dirne una: prima della pandemia, lo Strategic National Stockpile americano aveva in magazzino 30 milioni di mascherine chirurgiche e 12 milioni di respiratori N95, cioè l’1% dei 3,5 miliardi di pezzi ora ritenuti necessari. E parliamo di stati la cui legittimazione hobbesiana risiede nell’impegno a tutelare i propri cittadini dai rischi mortali (inclusi gli operatori della salute, che fino a prova contraria sono lavoratori e non soldati nell’eccezione di una trincea). In quale misura l’aver fornito una simile prova di improvvisazione nel prima, inciderà sulla già erosa fiducia dei cittadini nel dopo?

A quella delle scorte e dell’approvvigionamento dei Dpi si lega un’altra tematica che ho già accennato su queste pagine. Ovvero l’esistenza di filiere di produzione e distribuzione sprofondate in una tale opacità da rendere talvolta impossibile ricostruirne l’alberatura ai loro stessi operatori. Anche per questo motivo, nelle ultime settimane di emergenza acuta, il mercato mondiale delle mascherine e di molti farmaci ha preso sempre più a somigliare a un saloon del Far West. Non solo: ogni giorno di lockdown ci avvicina di un passo al potenziale collasso dell’intera supply chain globale. Un fenomeno che accelererà già latenti tentazioni di de-globalizzazione e disaccoppiamento, con conseguenti shock ben più traumatici di quelli che avremmo potuto gestire introducendo per tempo una serie di correttivi e ripensamenti graduali e dilazionati.

A partire dal 2008 abbiamo deciso che, essendo troppo complesso e rischioso riformare il mercato nel pieno di una crisi finanziaria, l’unica soluzione fosse assicurarlo con periodici interventi di quantitative easing delle banche centrali, condannandoci non solo a diventarne ostaggi ma sancendo informalmente lo spostamento del debito globale (ormai in crescita incontrollabile) dal settore bancario a quello corporativo e sociale. Il risultato è stata la creazione di una bolla di zombie business che, secondo il Fondo monetario internazionale, era già prossima a esplodere prima del virus e che ora rischia di avvitarsi in effetti recessivi mai sperimentati dal ’29. Una situazione aggravata dal fatto che, anche a causa della deludente reazione alla crisi del 2008, nell’ultimo decennio l’offerta politica più efficace in molti paesi è stata rappresentata da chi ha fatto dumping dei propri (quindi nostri) problemi su terzi (elite o immigrati che fossero). E così, al volante di una delle crisi più acute, rapide e stratificate degli ultimi decenni, ci ritroviamo svariati neo-patentati con problemi di diottrie.

Ma c’è di peggio: da anni nessuno controllava più i freni.

