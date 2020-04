Filaindiana.it, l’app per sapere quanta coda c’è al supermercato

16 Aprile 2020 – 14:28

Filaindiana.it è un sito interattivo che posiziona su una mappa i supermercati della zona per evitare le lunghe code agli ingressi. Completa di informazioni sui tempi di attesa previsti prima dell’ingresso, indica una stima del numero di persone in coda. Gli utenti possono contribuire con le proprie segnalazioni, rendendo più semplice a chi è ancora a casa decidere dove recarsi per fare la spesa.

Fonte: Fanpage Tech