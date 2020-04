Come farsi la Nintendo Switch in casa e pagarla 180 euro

16 April 2020 – 11:27

(Foto: Reddit)Il grandissimo successo di vendite di Nintendo Switch lo ha reso un bene non così facilmente ottenibile in questo momento in diverse parti del mondo, soprattutto negli Usa dove si riesce ad acquistare a prezzo maggiorato solo su eBay o siti come Craiglist.

Per questo motivo, un appassionato di videogiochi e informatica ha pensato bene di ordinare ogni singolo componente da esemplari di console rotti o malfunzionanti e di assemblarla da sé in casa per un amico a casa dal lavoro. Il risultato è davvero eccezionale e il costo finale è di appena 199 dollari ovvero 180 euro circa (proprio come la versione Lite) contro i 299 dollari ovvero circa 270 euro di listino.

L’utente in questione si è firmato come Sarbaaz sulla pagina di Reddit su Switch e ha raccontato in ogni dettaglio come ha recuperato i pezzi e li ha montati assieme. Inutile specificare che ha alle spalle conoscenze ingegneristiche e di design di alto livello perché il prodotto di questo folle progetto è una Switch fai da te perfettamente funzionante.

(Foto: Reddit)Il componente più costoso è stata ovviamente la scheda madre da 87 euro circa, seguita dalla slot cartuccia e ingresso cuffie e la batteria per 14 euro circa. Diverse parti sono costate tra i 5 e i 10 euro come l’altoparlante e lo schermo, mentre tutto il resto è stato acquistato da 40 centesimi a 5 euro massimo.

Sempre su Reddit, l’utente ha raccontato il suo intento lodevole: “L’amico per cui ho assemblato la console è stato licenziato a causa del virus e non sono sicuro di quando i suoi risparmi si esauriranno. Avere una console sembra un lusso in questa situazione, ma assieme a un account Netflix è un ottimo mezzo per la salute mentale. Inoltre non avevo nient’altro da fare ed è stato bello concentrarmi su qualcosa che ritengo produttivo”.



