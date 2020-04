Per lo Star Wars Day arriva una docuserie dedicata a The Mandalorian

Per l’assonanza tra May the Fourth e May The Force (Be With You), da tempo ormai il 4 maggio è considerato ufficialmente in tutto il mondo lo Star Wars Day, ovvero una giornata in cui i fan di tutto il mondo celebrano la galassia di Guerre stellari con eventi e iniziative. Quest’anno a dar manforte ai festeggiamenti ci pensa anche la piattaforma di streaming Disney+,che proprio in quella data diffonde il primo episodio di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian. Si tratta di un formato antologico che porta dietro le quinte delle più grandi produzioni della casa di Topolino e dei suoi brand. Questa volta è dedicata proprio alla prima serie televisiva tratta dal mondo creato da George Lucas nel lontano 1977.

In questa docuserie di otto episodi, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione di The Mandalorian, diventato in breve tempo un fenomeno della cultura pop anche grazie alla presenza di The Child, personaggio noto in tutto il mondo come Baby Yoda. Ogni puntata esplora un diverso aspetto della stagione 1 (che arriverà a conclusione pochi giorni prima, il primo maggio), diffusa in queste settimane sul nuovo servizio di streaming: ”È un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e riuscire a vederla con una diversa prospettiva, e magari comprendere anche meglio come è stata realizzata”, ha spiegato lo stesso Favreau, anticipando che tra i temi trattati ci sono le tecnologie all’avanguardia, la costruzione di modelli dettagliatissimi, la riconoscibilissima colonna sonora e le influenze cinematografiche e artistiche che hanno dato vita a scene e ambientazioni.



Non finisce qui: sempre lunedì 4 maggio, infatti, su Disney+ arriva anche l’ultimo episodio in contemporanea mondiale di Star Wars: The Clone Wars. La serie animata, giunta alla sua settima stagione, si conclude con gli eventi che accadono immediatamente prima de La vendetta dei Sith, il capitolo conclusivo della trilogia filmica prequel. Per l’occasione, a fianco della protagonista Ahsoka Tano, vediamo un Anakin Skywalker sempre più propenso verso il lato oscuro della Forza, mentre si svolge il tragico assedio di Mandalore, in un collegamento che ci riporta proprio agli eventi fondativi dello stesso The Mandalorian.

