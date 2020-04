La lotta al Covid-19 spiegata con le opere d’arte più famose

15 April 2020 – 15:00

La Dama con l’ermellino “aggrappata” a pacchi di pasta e lenticchie. Napoleone che, in sella al suo cavallo, si trasforma in rider del delivery. In Ucraina il Ministero della cultura e della sicurezza dell’informazione ha lanciato un’efficace campagna sull’emergenza coronavirus, che rivisita famosissime opere d’arte per lanciare il messaggio #FlattenTheCurve (appiattire la curva dei contagi).

Il progetto, realizzato dall’agenzia di comunicazione Looma, sfrutta la forza simbolica di capolavori quali la Creazione di Adamo raffigurata nella Cappella Sistina da Michelangelo Buonarroti (con le due mani che si scambiano un flacone di disinfettante) o l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci con Gesù solo e munito di mascherina.

Ogni quadro, grazie al progetto Art of Quarantine, veicola un messaggio chiaro per prevenire il contagio da Covid-19: per esempio, mantenere le distanze e lavarsi le mani. Nella gallery potete vedere la serie completa.

Fonte: Wired