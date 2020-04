Arriva iPhone Se 2020. Apple vira sullo smartphone economico

15 April 2020 – 17:52

(Foto: Apple)A grande sorpresa arriva la presentazione del nuovo iPhone Se 2020. Il nuovo melafonino è stato svelato senza neanche un evento di accompagnamento, nemmeno in streaming: Apple ha deciso infatti di adottare la stessa linea seguita con l’ufficializzazione degli ultimi prodotti puntando al minimalismo e all’essenzialità.

E così, in un sol colpo il nuovo smartphone economico entra in catalogo. Con tutti i dettagli su scheda tecnica, uscita e prezzo per l’Italia.

La scheda tecnica di iPhone Se 2020

(Foto: Apple)È stato sostanzialmente confermato tutto ciò che era stato anticipato nelle settimane scorse. Il chip che muove il dispositivo è l’Apple A13 Bionic visto a bordo degli ultimi iPhone 11 per performance di livello.

La base è invece fornita dallo chassis di iPhone 7 e 8, con le colorazioni bianca, nera e la rossa (Product Red) e la resistenza a polvere e acqua come da grado ip67, che certifica la sopravvivenza fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. A livello di design si segnala la presenza di alluminio aerospaziale per la scocca con vetro resistente e lato anteriore completamente nero.

Si ritorna a dimensioni tascabili da 4,7 pollici di diagonale per lo schermo Retina hd con tecnologia True Tone che regola il bilanciamento del bianco secondo la luce ambientale. Non manca la compatibilità con Dolby Vision e Hdr10.



Si riesuma la graditissima tecnologia Touch Id per lo sblocco tramite impronta digitale con lo scanner integrato nel tasto home protetto da cristallo di zaffiro. Ci sono anche il chip Neural Engine a 8 core per elaborare cinquemila miliardi di operazioni al secondo e una batteria che si ricarica del 50% in soli 30 minuti, mentre la connessione al web è garantita dai moduli wi-fi 6 e lte. Il sistema operativo è iOs 13.

La fotocamera posteriore è da 12 megapixel con apertura f/1,8 e viene descritta come la più evoluta a singolo settore di Apple, mentre quella anteriore è da 7 megapixel con apertura f/2,2. Completano il quadro il gps, nfc, interfaccia usb-c in un peso complessivo di 148 grammi e uno spessore di 7,3 mm.

Prezzo e uscita di iPhone Se 2020

(Foto: Apple)Apple non perde tempo e mette subito a disposizione il nuovo iPhone Se 2020. Si potrà preordinare dal 17 aprile per un prezzo di partenza di 499 euro per la versione da 64 gb di memoria interna, che diventano 549 euro per la 128 gb e 669 euro per la 256 gb.

