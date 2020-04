Anche su Messenger arriva il bot dell’Oms sul coronavirus

15 Aprile 2020 – 18:03



Su messenger su potrà contattare il bot dell’Oms (screenshot da Facebook Messenger)Su Messenger sarà possibile ricevere aggiornamenti sull’evolversi della pandemia di coronavirus da un bot dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). A quasi un mese di distanza dall’implementazione su WhatsApp, Menlo Park ha pensato di integrare la funzione anche sull’altra applicazione di messaggistica in suo possesso.

Il chatbot di Messenger permetterà agli utenti Facebook di accedere a notizie e aggiornamenti affidabili sull’evolversi della pandemia. Comunicati e statistiche ufficiali dell’Oms saranno disponibili gratuitamente contattando il servizio interattivo “Healt Alert”.

Per accedere al servizio bisogna innanzitutto visitare la pagina Facebook ufficiale dell’Oms. L’utente dovrà premere il comando “Invia un messaggio” che automaticamente aprirà la finestra di conversazione con il chatbot in Messenger. Al momento il bot risponderà solamente in inglese, spagnolo e francese ma, come afferma lo stesso chatbot scusandosi con l’utente, “altre lingue sono in arrivo”.

Esattamente come il suo gemello su WhatsApp, che è già stato utilizzato da oltre 12 milioni di utenti, il bot di Messenger ha comandi limitati con i quali può interagire e pertanto non potrà rispondere a domande o messaggi diretti.

Tramite la chat di Messenger il bot smentirà i falsi miti che girano attorno alla pandemia e darà dei consigli riguardo a viaggi ed eventuali spostamenti riportando, inoltre, le ultime notizie fornite direttamente dall’Oms.

Siccome la disinformazione che ruota attorno al virus non accenna a terminare, Facebook ha fatto della lotta a questo fenomeno una vera e propria priorità aggiungendo in continuazione al suo arsenale nuovi strumenti utili per rallentare la diffusione di fake news.

La società ha inoltre introdotto anche un hub di informazioni sul coronavirus al fine di fornire una guida rivolta a operatori sanitari, educatori, leader delle comunità, organizzazioni no profit, governi e imprese locali, utile per comunicare al meglio in questo clima di crisi. Come se non bastasse Facebook ha anche inasprito le politiche della piattaforma verso bufale e teorie cospiratorie.

