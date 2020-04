Splash – Una sirena a Manhattan, su Disney+ una censura raffazzonata

I ragazzi cresciuti negli anni ’80 si ricordano di sicuro Splash – Una sirena a Manhattan, film di Ron Howard uscito nel 1984, appunto. La pellicola fantastica ha come protagonista Tom Hanks (che, a proposito, è guarito dal coronavirus e ha anche partecipato da remoto a una puntata del Saturday Night Live), nei panni di un giovane che si innamora di una bellissima sirena interpretata da Daryl Hannah. La creatura, però, ha solo sei giorni per rimanere sulla terraferma, dopodiché perde le gambe provvisorie e ritorna a essere metà donna metà pesce. Proprio per via di questa metamorfosi, il film è ritornato in queste ore alla ribalta della cronaca per via di una buffa censura operata da Disney+.

Com’è noto, la piattaforma di streaming ospita un catalogo che non include solo titoli per bambini, ma è comunque concepita come un ambiente sicuro per tutta la famiglia. Quindi certi frame, soprattutto di nudo o di violenza, sono ritenuti inappropriati. Nella versione originale di Splash si vede per pochi secondi il fondoschiena della protagonista mentre si accinge a ritornare in acqua. Alcuni utenti di Disney+ hanno notato che la scena è stata goffamente censurata perché non rivelasse lo scandalosissimo lato B. Come? Applicando delle mutande di pelo, assolutamente inedite e mai viste prima nel corso del film, sono frutto di un effetto speciale realizzato in fretta e furia.

La mossa è stata paragonata da alcuni alla Cgi di Cats, ormai punto di riferimento in negativo in materia di effetti speciali. Non è il primo caso di censura più o meno grave, applicata per salvaguardare i più piccoli, all’interno del servizio streaming: dal classico Dumbo, per esempio, è stata rimossa la scena di Jim il corvo, considerato razzista, mentre da Toy Story 2 è stata eliminata quella che faceva riferimento al divano del produttore (ovvero l’abitudine di certi produttori di chiedere avance sessuali nel proprio ufficio in cambio di favori professionali). Nei mesi scorsi ha creato scalpore anche la decisione di deviare la serie su un amore gay Love, Simon, inizialmente prevista per Disney+, alla piattaforma più adulta Hulu, e l’attrice Hillary Duff ha espresso il suo disappunto per le difficoltà a introdurre tematiche più mature nel revival della sua serie cult Lizzie McGuire. La premura del servizio Disney di proteggere a tutti i costi i bambini, insomma, si potrebbe rivelare a volte controproducente, se non assolutamente maldestra.

