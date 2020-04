Ora puoi sapere cosa ha visto Hubble nel giorno del tuo compleanno

14 Aprile 2020 – 18:03

Hubble regala la foto scattata nel giorno del compleanno degli utenti (Galaxy NGC 1672 foto scattata dal Telescopio spaziale Hubble il 1° agosto del 2005)In occasione dell’ormai prossimo trentesimo anniversario dal lancio del telescopio spaziale Hubble (avvenuto il 24 aprile 1990), la Nasa ha aperto una sezione nel suo sito internet dove gli utenti possono scoprire che immagini ha catturato il telescopio nel giorno del loro compleanno.

Grazie al suo particolare design Hubble è riuscito a rimanere operativo per tre decadi sfruttando la possibilità di essere riparato in orbita dagli astronauti della Stazione spaziale internazionale. Questa sua instancabile azione l’ha reso uno degli strumenti d’osservazione astronomica più preziosi e longevi della Nasa permettendogli di catturare e trasmettere sensazionali immagini dello spazio e della Terra.

In questi 30 anni di instancabile servizio il satellite ha scattato immagini tutti i giorni. Pertanto, chiunque può associare una foto spaziale a un compleanno o a una ricorrenza speciale. Basta andare sull’apposita sezione nel sito internet della Nasa, inserire il mese e il giorno e scoprire quale meraviglia dell’universo Hubble vi regalerà.

Il telescopio ha anche un account su Twitter, Facebook e Instagram nei quali, giornalmente, pubblica le più belle immagini catturate.

#Hubble30 Hubble imaged these interacting galaxies, collectively called Arp 194, in 2009. A "cosmic fountain" of young, blue super star clusters stretches between them, across 100,000 light-years: https://t.co/SO4bzuLqi8 pic.twitter.com/e3dbcIT0qj — Hubble (@NASAHubble) April 13, 2020

Chissà se nel giorno del vostro compleanno Hubble ha ritratto i Pilastri della creazione che mostrano alcune stelle nascenti nella Nebulosa dell’aquila, una delle sue fotografie più famose scattata nel 2014.

Una volta ottenuta l’immagine vista dal telescopio, la Nasa invita gli utenti a festeggiare il compleanno di Hubble condividendo la fotografia sui social network usando l’hashtag #Hubble30.





