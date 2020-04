L’ultima limited edition del Cornetto è firmata dallo chef stellato Andrea Tortora

14 Aprile 2020 – 18:03

Il Cornetto rivisitato dal pastry chef Andrea Tortora (foto: Algida).Se gli chef super star creano ricette con le patatine (vedi alla voce Carlo Cracco), perché non dovrebbero reinventarsi anche un gelato confezionato simbolo dell’estate italiana? Nasce così Stellati, una limited edition di Cornetto Algida in cui il classico cuore di panna viene rivisitato da un pasticciere da Guida Michelin. Protagonista dell’operazione è infatti Andrea Tortora, che si è fatto notare come pastry chef del ristorante St. Hubertus a San Cassiano in Badia (Bolzano), che vanta tre Stelle Michelin.

Tortona non è il primo grande chef a cimentarsi con la sfida di rinnovare il Cornetto. Un anno fa, in occasione dei 60 anni del celebre gelato, è stata la stellata Isabella Potì a firmare una ricetta speciale con salsa al caramello con uovo, salsa al limone e cioccolato bianco. Per il lancio degli Stellati, Andrea Tortora punta invece su una confezione tutta nera, chic ed elegante, e su un gelato in cui la classica panna si sposa a una salsa al lampone e ai cristalli di zucchero al lampone (descritti come “tocco frizzante e leggermente acido”).

Al posto della normale cialda c’è un cono al cacao e, ovviamente, il gran finale è riservato alla punta ripiena di cioccolato (particolare talmente fondamentale nel Cornetto da essere diventato uno snack con vita propria). “Ho trattato Cornetto per quello che è: un prodotto iconico”, spiega Tortora. “Non l’ho stravolto, ma ho solo cercato di renderlo ancora più speciale. Ho scelto ingredienti semplici e buoni che sanno di estate e sono in grado di riempire il quotidiano di meraviglia”. I gelati stellati sono in vendita da metà aprile nei bar (prezzo consigliato due euro) e nei supermercati.

