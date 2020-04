La grande marcia funebre organizzata dai giocatori di Final Fantasy

14 April 2020 – 12:05

La cosa che fa più male, tra le tante, di questa pandemia è la solitudine dei caduti. La quarantena, il lockdown, la crisi economica, il collasso degli ospedali, certo, ma il distanziamento sociale delle vittime è drammatico. Parenti e amici non possono avvicinarsi per salutare un’ultima volta i loro cari che spesso non vedono da settimane.

Le persone muoiono sole, affiancate da uomini e donne vestiti da astronauti che tentano disperatamente di salvargli la vita. Spesso ci riescono, altre volte no. E quella morte lì, è la scomparsa della società, delle tradizioni, della fede. Occuparsi dei morti segna, di fatto, la nascita della civiltà, dagli antichi egizi fino a noi, perché la nostra cultura si basa sul rito funebre, sull’accompagnamento del defunto a miglior vita o semplicemente a un passaggio.

In un momento come questo, ci pensano i videogiochi, la realtà virtuale, a riposizionare la nostra centralità sociale. Qualche giorno fa, su Final Fantasy XIV, titolo che fa parte di uno dei brand videoludici più importanti di quest’epoca, la community ha organizzato una marcia funebre dedicata a un videogiocatore che ha perso la vita a causa del coronavirus.

Un momento importante per accompagnare e salutare un’ultima volta chi non c’è più e non ha potuto avere la vicinanza dei suoi cari, degli amici, dei genitori. In questo periodo, complesso e infame, una soluzione, seppur drammaticamente impercepibile e densa di inconcretezza, la danno i server, i nomi utenti, le trasformazioni, i personaggi scritti a codice e vestiti sbloccati attraverso missioni scriptate, alla cui base, però, ci sono delle persone fisiche, vere, reali con emozioni e sentimenti, con paure e speranze, con cuore e testa.

Come si può vedere dal video qui sopra sono tantissimi i videogiocatori della community di FFXIV che hanno preso parte alla marcia. In molti non conoscevano nemmeno Ferne Le’royd, ma si sono sentite in dovere di concedere un po’ del loro tempo a una persona che condivideva con loro passioni e momenti di vita. Si sono sentiti di dover sostituire l’assenza obbligata dei suoi affetti. Si sono sentiti in dovere di presentargli le loro più sentite condoglianze, qualcuno con gesto – un salto, una danza, un saluto – altri semplicemente con un silenzio. La reazione più reale che si potesse avere in un videogioco.

The post La grande marcia funebre organizzata dai giocatori di Final Fantasy appeared first on Wired.

Fonte: Wired