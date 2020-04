Instagram aggiorna Igtv e diventa sempre più simile a TikTok

14 Aprile 2020 – 12:02

(Foto: Instagram)Instagram ha aggiornato la propria applicazione stand-alone di Igtv e il risultato avvicina sempre più la piattaforma video creativa proprietaria al leader incontranstato del segmento, TikTok. L’obiettivo dell’ultimo update si rivolge proprio a chi pensa e realizza i contenuti, garantendo più strumenti e funzionalità e al contempo rivolgendosi ai fruitori per poter accedere con più qualità e quantità ai filmati.

Che cos’è Igtv? È il portale di Instagram dedicato alla pubblicazione e alla visualizzazione di video molto più lunghi rispetto all’app principale. Non tutti gli utenti sono a conoscenza di questo servizio piuttosto giovane, che non ha ancora abbracciato grandi numeri, ma che riceve grossi investimenti in termini di sviluppo e promozione.

Da smartphone è disponibile come applicazione autonoma e staccata da quella madre, si può scaricare sia su Android sia su iOS. Tuttavia, Igtv è accessibile anche dall’app Instagram originale (senza numerose funzioni) oltre che dal sito ufficiale. L’ultimo update cambia in modo netto design e funzionalità offerte.

Da una prima occhiata si nota subito il riferimento nemmeno così velato a TikTok, con sia il collage di video sia la visualizzazione a pieno schermo con la possibilità di passare agevolmente da un contenuto all’altro. Viene riprogettata la homepage e vengono tolti i veli dalla sezione discover / scopri pensata per allargare l’orizzonte e così anche il tempo speso sull’app mostrando non soltanto le persone della cerchia personale ma anche quelle esterne.

Il sistema imparerà dalle preferenze dell’utente per offrire video sempre più aderenti ai propri gusti, come già avveniva (anche con le foto), ma in modo più efficiente.

Altra grossa novità l’integrazione con le Storie dei nuovi contenuti creati, che possono essere condivisi in modo più votato ad attrarre potenziali visualizzatori. Se infatti prima si aveva un semplice fermo-immagine ora c’è una video-anteprima di ben 15 secondi che punta ad attirare molti più utenti sul filmato completo.

Lato creativo, finalmente si possono registrare e montare video direttamente dall’app Igtv senza dover passare dal sito o dall’app madre. Inoltre, viene introdotta la modalità hands-free che pensa a chi fa tutto da sé senza avere equipaggiamento professionale né un team dietro, ma soltanto lo smartphone da puntare su se stessi. Una soluzione al passo coi tempi, visto l’isolamento che coinvolge gran parte della popolazione mondiale.

