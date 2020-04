Genitori a tempo pieno – Le bolle di sapone sono un pericolo sanitario?

14 Aprile 2020 – 12:03

(foto: Getty Images)Per raccontare l’ultima settimana dal punto di vista dei bambini, partiamo dal fondo: le cronache ci raccontano che, su 795mila controlli effettuati sugli spostamenti nel giorno di Pasqua, sono stati riscontrate solo il 5% di infrazioni della quaratena, una percentuale in lievissimo aumento rispetto ai giorni precedenti.

Sono dati che ci raccontano una serie di cose importanti: innanzitutto che, nonostante la narrazione che rappresenta gli italiani come un popolo di trasgressori incalliti, il 95% di noi sta continuando a rispettare le regole con rigore. In secondo luogo, il dato evidenzia un aspetto che a molti spesso sfugge: ci sono centinaia di migliaia di persone che sono autorizzate a uscire, anche nel giorno di Pasqua, per ragioni legate alla propria professione o alla propria situazione personale. Infine – se osserviamo la notizia dal punto di vista dei bambini – la notizia ci racconta una Pasqua senza nonni, senza zii e senza cugini per milioni di famiglie italiane.

Se quest’ultimo dato può sembrare una piccola cosa rispetto alla situazione generale, è bene andarsi a risentire lo straordinario intervento di Jacinda Ardern – primo ministro della Nuova Zelanda – che in un intervento ufficiale del 7 aprile si è premurata di avvisare i bambini: “Sarete contenti di sapere” – ha dichiarato – “che noi consideriamo la fatina dei denti e il coniglietto pasquale lavoratori essenziali: sarà quindi loro concesso di visitare le vostre case”. Un’attenzione – è davvero il caso di dirlo – dell’altro mondo, rispetto agli standard italiani di assenza di cura nei confronti dei bisogni e dell’immaginario dei più piccoli.

In Italia, infatti, noi genitori facciamo invece i conti da settimane con la sottovalutazione delle conseguenze emotive dello stravolgimento che la quarantena sta comportando ai più piccoli abitanti di questo paese. Il modello rappresentato dalla premier della Nuova Zelanda – che non ha allentato nessuna misura necessaria, sulla base dei bisogni dei bambini, ma si è semplicemente presa il tempo e lo spazio per parlare con i più piccoli una lingua che potesse essere compresa a fondo – sarebbe un orizzonte a cui tendere, ma del quale nessuno sembra interessarsi.

Qui in Italia, il coniglio pasquale che arriva la notte prima di Pasqua a nascondere le uova non è una tradizione diffusa; ma lo è il pranzo con la famiglia, la consegna delle uova di cioccolato, le ricette delle nonne, tra agnelli e torte pasqualine. Eppure, nessun rappresentante dello stato si è premurato di considerare il peso di questa ennesima rinuncia sui più piccoli, parlandone con loro o semplicemente sottolineando lo sforzo che stava loro chiedendo.

L’impatto emotivo della quarantena – per i bambini, ma anche per gli adulti – lascerà tracce profonde per anni, se non decenni, nel nostro paese. L’esempio più forte è rappresentato da quelle migliaia di funerali ai quali non è possibile assistere, con conseguenze gravissime nella rielaborazione del dolore. Ma ci sono anche i parti, dai quali sono esclusi i papà; le famiglie separate dal Covid, il personale sanitario obbligato a mantenere le distanze dai partner e dai figli; ci sono le violenze casalinghe, la diffusa paura del contatto, l’assenza di relazione con persone esterne alla famiglia, lo stress determinato dalle code per la spesa, l’angoscia di chi lavora in contesti non protetti, l’impossibilità di seguire le lezioni della scuola, il timore profondo di perdere il lavoro in autunno. E non possiamo dimenticare una delle conseguenze più gravi: i bambini abbandonati sui gommoni alla deriva a pochi chilometri dalle coste italiane.

È un elenco sbrigativo e tutt’altro che completo, che unisce angosce enormi e piccole fratture dell’anima. Ma per tutti, la quarantena sta significando fare i conti con una cancellazione delle abitudini che, fino a pochi giorni prima dell’inizio delle regole di distanziamento sociale, davamo tutti per scontate. E, se è evidente che alcuni di questi effetti sono l’inevitabile conseguenza delle misure di protezione sociale, sarebbe estremamente importante potersi sentire rassicurati dalla comprensione della profondità del loro impatto sulla nostra psiche, in primis su quella dei più fragili, come i bambini.

Viviamo invece in una situazione di profondo giudizio diffuso, che sembra incapace di immaginare che i bisogni degli altri siano degni di ascolto, comprensione e tempo per immaginare possibili soluzioni. Un giudizio che si abbina alla perfezione con la rappresentazione da cui siamo partiti: quella degli italiani popolo bue incapace di autoregolarsi ed autodeterminarsi. Una narrazione smentita dai dati, appunto, ma estremamente comoda a chi non vuole assumersi le responsabilità politiche delle centinaia di morti quotidiani, ma anche a chi non vuole prendersi il tempo e lo spazio per immaginare soluzioni parzialmente diverse, che potrebbero avere effetti positivi sulla nostra capacità di resistere alla quarantena.

Con mio figlio di quattro anni, qualche giorno fa, ho comprato una confezione di bolle di sapone. E, invece di camminare intorno al palazzo a piedi come solitamente facciamo, ci siamo fermati a fare le bolle in una piazzetta vuota distante 150 metri da casa. C’eravamo solo noi due, ed Emanuele correva felice dietro alle bolle di sapone per farle esplodere, sotto il sole caldo delle due del pomeriggio. Sono arrivati i vigli urbani e ci hanno detto che non potevamo stare lì. “Perché?” – ho chiesto – “abitiamo nel palazzo di fronte alla piazza, non abbiamo né balconi vivibili né terrazzo né giardino, la piazza è vuota, il bambino fa movimento rincorrendo le bolle di sapone”.

“È consentito solo il giro del palazzo” – mi è stato risposto – “tutte le altre attività sono pericolose”. “Ma perché sono pericolose?” – ho ribadito – “che differenza c’è tra rincorrere le bolle di sapone in una piazza vuota e camminare intorno al palazzo?”. “E se tutti facessero come lei?” – ha concluso la vigilessa – “La piazza sarebbe piena e sarebbe pericoloso per tutti”.

Questo dialogo, che si è inevitabilmente concluso con la domanda di Emanuele: “Mamma, ma perché i vigili non vogliono che facciamo le bolle di sapone?”, rappresenta alla perfezione la dialettica in corso tra le istituzioni e la popolazione italiana. Una dialettica che dà per scontata l’irresponsabilità civile, al di là di tutte le statistiche che dimostrano il contrario. Se la piazza fosse stata piena (ma neanche piena: anche se solo ci fosse stata un’altra famiglia) io non sarei scesa con Emanuele. Perché il distanziamento sociale è indubbiamente il fattore che ha contribuito all’abbattimento del numero di morti per Covid-19 e abbiamo tutti accettato che possa essere la regola da seguire almeno ancora per un mese. Ma, a rigor di logica, non esiste nessuna necessità sanitaria che debba portare a differenziare l’insensata camminata intorno al palazzo da mezz’ora di bolle di sapone in una piazza vuota.

Dietro a questa regola c’è soltanto la paura dell’insurrezione, dell’opposizione popolare alla regola. Il timore del se vi diamo un braccio, poi vi prendete la mano che è il residuo più diffuso del paternalismo che ha caratterizzato questo paese per decenni.

Come genitori, vorremmo veder riconosciuti i bisogni dei bambini nella dimensione ben dimostrata dalla premier neozelandese: i più piccoli parlano un’altra lingua, capiscono altri messaggi, hanno bisogno di altre risposte. E tra le cose di cui hanno più bisogno, ci sono il sole e il gioco.

Non sono variabili irrilevanti. Stiamo negando ai bambini un elenco lunghissimo di bisogni e di diritti ( la relazione con i nonni, con i parenti, con gli amici, con la scuola, con le abitudini, con le routine, con le giornate all’aria aperta, con la scoperta della natura…) perché riteniamo che si stia facendo per il bene dell’intera società. C’è però assoluto bisogno che queste negazioni non eccedano, per paura dell’irresponsabilità dei genitori e per una malcelata volontà di controllo. E c’è quindi bisogno di qualcuno che si prenda il tempo per valutare le possibili deroghe, in sicurezza, da concedere ai bambini.

Se si dimostra che, a livello sanitario, non c’è alcuna differenza tra una passeggiata intorno al palazzo e un’ora di gioco in una piazza vuota, dev’essere concessa l’ora di gioco nella piazza vuota. Per un bambino è una differenza sostanziale: gli adulti devono cominciare a tenerne conto.

The post Genitori a tempo pieno – Le bolle di sapone sono un pericolo sanitario? appeared first on Wired.

Fonte: Wired