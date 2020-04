Come organizzare un picnic perfetto restando a casa

(Foto: Getty Images)Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta a fare il picnic fuori porta. Le regole, in una situazione di normalità, sono chiare. Ma quest’anno il coronavirus ha sovvertito ogni certezze. Per mantenere una parvenza di normalità e rispettare le tradizioni, vi proponiamo un picnic del lunedì dell’Angelo alternativo: dentro casa. Una scampagnata indoor da apparecchiare con fantasia, spirito di adattamento e i consigli di Antonella Guzzardi, che con la sua Cynara Flair, i picnic, li organizza di mestiere.

Tutti sul balcone

“Se si ha un balcone, anche minuscolo, oppure un pezzettino di ballatoio da casa di ringhiera a disposizione, la cosa migliore è organizzare lì il picnic”, consiglia Guzzardi. La sensazione di essere all’aperto, anche se non si ha una terrazza o addirittura un giardino, in questo modo è salva. In mancanza di affacci all’esterno, si può optare per una stanza con una portafinestra o una finestra da tenere spalancate, per avere anche un minimo di vista sul mondo. Di solito i locali più luminosi sono salotto, sala da pranzo, soggiorno: “Potete riadattarli spostando i mobili, in modo da creare spazio per permettervi di sedervi per terra a mangiare”.

(Foto: Getty Images)Go green

Sul balcone o dentro casa, se avete piante a disposizione raggruppatele e circondatevene. “L’architettura studia sempre più l’effetto benefico legato alla vista del verde e delle piante”, racconta Guzzardi. Vi va bene che in questo periodo sono tornate di moda quelle da interni, fino a qualche anno fa confinate nei salotti dei nonni. In particolare, di specie esotiche, che arrivano dall’Amazzonia e dal Sud Est Asiatico, “utili anche per purificare l’aria”. Oppure sì alle piante ricadenti o pendenti, che arredano e danno subito l’impressione di essere in un luogo speciale. “Evitiamo invece i fiori recisi: sono uno spreco e per di più in questo periodo è molto difficile recuperarli”.

Sì a teli colorati e ceste

Una volta individuata la location del déjeuner sur l’herbe senza l’herbe si passa all’allestimento. “Anzitutto servo una stuoia (o un tappeto) non troppo calda o preziosa, che faccia da base”, racconta la fondatrice di Cynara Flair. “Poi, puntiamo sul colore: quasi tutti nell’armadio hanno parei e teli estivi delle tinte accese che possono essere usati per creare l’ambientazione, attaccandoli ai mobili o alla ringhiera, anche per fare ombra se siete sul terrazzo”. Oovviamente va anche bene la classica tovaglia a quadretti bianchi e rossi. Per stare seduti comodi, via libera a cuscini e cuscinoni sparsi sul pavimento, mentre come punti da appoggio si possono usare cassette di legno, ceste rovesciate, i tavolini bassi che si usano per fare colazione a letto, i taglieri di legno e i cestini di vimini. “Il mio consiglio è di puntare su materiali naturali e non lesinare su tutto quello che fa atmosfera: cappelli di paglia, ombrelli da sole, vestiti estivi e primaverili”. Dopo settimane e settimane in tuta, insomma, concedetevi un abito carino. Inoltre, non dimenticate di scegliere una playlist che accompagni il vostro picnic indoor e tenete a portata di mano chitarra, carte e giochi di società per godervi l’atmosfera dopo mangiato.

(Foto: Getty Images)Niente maratone in cucina

“Per i bambini fare un picnic, anche se in casa, e mangiare seduti per terra è sicuramente una cosa eccitante”, ragiona Guzzardi. Potete coinvolgerli nella creazione delle decorazioni: ghirlande, disegni di coniglietti pasquali, sagome di fiori… Oppure farvi aiutare nella preparazione di muffin salati o dolcetti. Attenzione, però, a non trasformare un momento di festa in una maratona ai fornelli: “È bello avere a disposizione una certa varietà di cibi, ma è anche importante godersi il momento”. Nel menu, quindi, torte salate, fave e pecorino, salumi, focacce o verdure fresche, meglio ancora se si possono mangiare con le mani. Per i grandi una bottiglia di vino tenuta in fresco nel ghiaccio, per tutti acque aromatizzate e centrifughe, colorate e divertenti. “Evitiamo di usare stoviglie di plastica o di carta e apparecchiamo con piatti e bicchieri veri”, conclude l’esperta di picnic. Oltre a limitare i rifiuti, è anche un modo per dare valore al momento. E, con la lavastoviglie nella stanza accanto, non c’è nemmeno la scusa del trasporto.

