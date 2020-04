15 pigiami da veri fan per guardare le serie tv

13 Aprile 2020 – 9:03

In tempi in cui la maratona è off limits, lo sport ufficiale di tanti è diventata la maratona di serie tv. Rispettando il #restiamoacasa comodi sul divano, da soli o in compagnia di coinquilini e familiari, guardare serie televisive sta aiutando molti a trascorrere le giornate di lockdown.

Dite addio al detto “aprile dolce dormire”, da svecchiare in un più attuale “aprile dolce binge watching”. Per unire i due proverbi, l’indumento chiave è il pigiama. La divisa ufficiale del sonno è infatti quella più confortevole da indossare durante le maratone di serie. Ma c’è una sottocategoria ancora più azzeccata per il momento “binge”: quella dei pigiami a tema.

Un filone vastissimo, con vari generi che vanno dall’orrore di American Horror Story e The Walking Dead all’avventura targata Lost. Gli amanti della serie cult di J. J. Abrams che hanno deciso di fare una nuova full immersion sull’isola più misteriosa della storia, per esempio, non hanno un pigiama ma il pigiama: quello con il logo della Dharma Project e la scritta “nuova recluta”. Serie che diventa attualissima dato che è riuscita a toccare davvero tutto, dalla quarantena al virus, Lost andrebbe rispolverata.

Abbiamo selezionato 15 pigiami dedicati alle serie tv ma dedicati soprattutto a voi che le amate tanto. Sfogliate la gallery in alto e trovate quello che fa per voi. Buona notte e buona visione!

