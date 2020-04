Qualche soluzione alternativa di ecommerce per fare la spesa

12 Aprile 2020 – 0:33

Cybersecurity ed ecommerce (Getty Images)Chiusi nelle nostre case, ma con gli scaffali della dispensa piena. Quel che avevamo già intuito, prende ora forma grazie agli ultimi dati Istat: la grande distribuzione resta tra le protagoniste di questo periodo di quarantena. Secondo l’ultima nota mensile pubblicata dall’Istituto di statistica a febbraio l‘aumento più significativo a livello tendenziale è stato registrato proprio dalla grande distribuzione, in particolare per la vendita dei beni alimentari (+9,9%). Ma l’imprevedibilità di questa situazione ha spinto molti ad attivare, e provare, soluzioni e reti più corte, ed ecco che a crescere sono anche le imprese operanti su piccole superfici e sempre nel comparto alimentare (+5,3%). Insomma: siamo chiusi in casa e il fruttivendolo di quartiere, in questo momento, prova a fare la sua parte.

La sharing economy si re-inventa

Un esempio è quello dell’Alveare che dice Sì, piattaforma online per gli acquisti di prodotti locali direttamente dal produttore, attiva in tutta Italia. Alla base, una iniziativa di sharing economy nata in Francia qualche anno fa, che unisce agricoltori e cittadini in gruppi di acquisto e in piccoli mercati temporanei, chiamati appunto “alveari”.

Nei giorni post-blocco nazionale, 148 Alveari (su 182) sono rimasti attivi per fornire il servizio di spesa settimanale a quante più persone possibili. Subito, un terzo di questi ha iniziato a organizzarsi per consegnare la spesa a domicilio: solo in Lombardia attualmente si contano ora 62 mila iscritti alla piattaforma.

“Le persone che hanno deciso di rivolgersi a noi per fare una spesa sana ed etica sono aumentate tanto in queste ultime settimane. Riorganizzarsi in corsa è stata una scelta obbligata”, spiega Claudia Consiglio, country manager dell’Alveare. “Abbiamo dovuto adattare il nostro modello a questa crisi in maniera velocissima, limitando la socialità delle nostre distribuzioni per rispettare le norme igieniche e di sicurezza, stipulando nuove collaborazioni e attivando o incrementando dove possibile la consegna a domicilio della spesa. Senza però mai rinunciare ai nostri princìpi: la filiera corta, la stagionalità dei prodotti, la giusta remunerazione per chi produce il cibo che mangiamo – precisa Consiglio –. La tecnologia ci ha aiutato, ma ancora di più ci aiuta la rete dei gestori d’Alveare e dei produttori che fanno parte del nostro progetto. Per questi ultimi, vendere i loro prodotti sul nostro sito è in questo momento una fonte di guadagno sicura in un periodo di forte incertezza economica, e questo ci rende molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo”.

L’Alveare Che Dice Sì (quartiere Barona di Milano)Solidarietà in rete

Qualcosa di originale bolle in pentola anche a Roma, dove gli chef Giuseppe Lo Iudice e Alessandro Miocchi hanno reinventato il loro concept-restaurant RetroBottega, trasformandolo in un delivery vegetale dedicato alla frutta e alla verdura di stagione, selezionata con i produttori biologici e biodinamici che riforniscono il ristorante, ora chiuso per l’emergenza Covid-19.

“La situazione è sicuramente molto difficile e ne siamo tutti consapevoli. Potrebbe aiutare i piccoli produttori perché continuano a coltivare e a vendere, così non si ferma la loro filiera e hanno la possibilità di continuare il loro ciclo produttivo”, spiegano gli chef. Pian piano, si stanno espandendo: “Lo stiamo facendo già con il vicinato: nel negozio accanto all’ingresso della nostra enoteca, ad esempio, c’è un macellaio e noi nella spesa come extra, oltre al box di verdura, diamo la possibilità al cliente di aggiungere carne. Questo dà alla piccola bottega la possibilità di continuare a vendere e al consumatore a casa di ricevere a casa senza fare la fila”.

Non si tratta di esperienze singole. Sono molti i comuni, anche molto piccoli, che si sono attivati per mettere in rete l’elenco dei piccoli commerciati che in questi giorni sono in grado di fare consegne, sicure e certificate, a domicilio. Il Comune di Milano ha addirittura creato una piattaforma digitale nel suo sito principale, Spesa a domicilio, per mappare i negozi che offrono servizi di food delivery. Lo stesso avviene a Bergamo, uno dei comuni più pesantemente colpiti da questa tragedia, grazie alla piattaforma Compravicino creata da Ascom Confommercio Bergamo. Ci sono poi realtà che si sono attivate al di fuori della propria solita cerchia di azione: è il caso di Ugo, startup che ha sempre promosso servizi con fine sociale, e che ora offre un servizio gratuito di spesa a domicilio (ma anche di consegna di farmaci e di passeggiate del proprio cagnolino) per over65, la categoria purtroppo più a rischio di contrarre il virus nella sua forma più drammatica.

Non di solo pane

Riparto da casa è una piattaforma sulla quale le aziende propongono delle offerte e gli acquirenti danno loro fiducia comprando ora servizi scontati dei quali usufruiranno quando sarà possibile e sicuro farlo: di fatto, le si aiuta a coprire i costi di struttura e di stipendi, e contemporaneamente si premia il consumatore finale con voucher convenienti.

“Dal primo giorno abbiamo capito quanto il coronavirus avrebbe impattato l’economia italiana e sapevamo benissimo che non sarebbero arrivati aiuti concreti e immediati per le imprese”, spiega Bassel Bakdounes, titolare di Velvet Media, creatore del progetto. “Palestre, ristoranti, negozi di vicinato, studi professionali e pmi: tutti possono iniziare a vendere online con noi”.

Un concetto che li accomuna al progetto #RestartFromHome creato dall’azienda PrestaShop: una piattaforma open source per la realizzazione di soluzioni di ecommerce in grado di aiutare per chi volesse avviare la propria attività online, “ripartendo” da casa grazie anche a corsi di formazione, tutorial, guide e servizi di mentoring che passano attraverso un una community Facebook. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei commercianti italiani questa soluzione di social learning, estremamente innovativa e completamente gratuita, per aiutarli a fronteggiare questo momento di difficoltà per la loro attività”, commenta Luca Mastroianni, a capo degli affari internazionali di PrestaShop: “Una volta passata la crisi, queste competenze rimarranno un patrimonio per loro prezioso per integrare e innovare la propria attività, ogni volta che ne sentiranno la necessità”.

The post Qualche soluzione alternativa di ecommerce per fare la spesa appeared first on Wired.

Fonte: Wired