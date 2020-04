Samsung estende la garanzia dei suoi prodotti

11 Aprile 2020 – 3:43

(Foto: Samsung)Samsung Italia ha deciso di offrire l’estensione della garanzia dei prodotti in scadenza per far fronte all’emergenza del coronavirus Covid-19 fino al 15 luglio 2020 per tutti i quei dispositivi con data di garanzia o prova d’acquisto in scadenza compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020. Quindi, un’estensione fino a 4 mesi.

Samsung ha anche comunicato di aver riorganizzato i servizi di assistenza e riparazione, come vi avevamo raccontato nell’approfondimento che ha raggruppato tutte le indicazioni appunto su come muoversi in caso di malfunzionamento o danno relativo a un qualsiasi apparecchio venduto da alcune delle società più importanti del tech come anche Apple, Huawei, Sony e Xiaomi.

In caso di assistenza da parte del colosso di Seoul, si potrà fruire del servizio clienti che è accessibile chiamando dal telefono il numero verde che rimane attivo e reperibile 7 giorni su 7, ma anche attraverso i canali digitali come sul sito ufficiale dove è presente anche la live chat.

C’è inoltre anche il servizio di remote service per una consulenza gratuita per prodotti come smartphone e smart tv, mentre per riparazioni di guasti o danni vari c’è un servizio di ritiro e riconsegna gratuito a domicilio per i gadget mobile come smartphone e tablet, con i modelli Galaxy che potranno godere di un potenziamento di smart repair quando non coperti da garanzia.

Per quanto riguarda il segmento audio/video ed elettrodomestici, il servizio clienti si appoggia inoltre a una rete di centri autorizzati disseminati su tutto il territorio italiano.

The post Samsung estende la garanzia dei suoi prodotti appeared first on Wired.

Fonte: Wired