Pixel 4a sarà lo smartphone di fascia media da battere?

11 Aprile 2020 – 3:43

(Foto: @evleaks Twitter)Pixel 4a dovrebbe essere presentato a breve da Google assieme al fratello maggiore Pixel 4a Xl rispetto al quale cambierà soltanto per dimensioni, batteria e display. Per il resto sarà la nuova proposta di fascia media che si contraddistinguerà per la presenza di componenti di alto livello mantenendo il prezzo piuttosto abbordabile.

Insomma, manterrà la medesima ricetta vincente del precedente modello Pixel 3a con 3a Xl, che tanto ha venduto e convinto. La scheda tecnica è praticamente nota, un po’ come avvenuto anche per i predecessori top di gamma Pixel 4, arrivati all’evento di lancio senza più sorprese.

Come sarà Pixel 4a? Lo schermo avrà una diagonale da 5,81 pollici e sarà di tipo oled con una risoluzione che si attesterà sui 2340 x 1080 pixel dunque leggermente superiore a Pixel 3a che infatti era full hd+. Il rapporto di forma sarà di 19,5:9, più lungo rispetto a Pixel 3a (18,5:9) e in linea con Pixel 4 (19:9).

La fotocamera frontale sarà incastonata in un foro nel display e sarà a singolo sensore, da 8 megapixel con angolo visivo a 84 gradi. Il SoC che governerà il sistema sarà il collaudato Qualcomm Snapdragon 730 con processore con sei core a 1,8 GHz e due a 2,2 GHz, scheda grafica Adreno 618 e chip Titan M di Google per la sicurezza. Mancherà un componente come Pixel Neural Core pensato per la multimedialità nei fratelli top di gamma.

La ram sarà di 6 gb, la memoria interna di 64 gb e di 128 gb senza espansione. La batteria salirà a 3080 mAh con ricarica rapida a 18 watt ma senza possibilità di caricare senza fili. Dovrebbe anche rimanere l’apprezzato jack da 3,5 mm, mentre i colori saranno nero e blu. Infine, il capitolo forte ossia la fotocamera che sarà da 12,2 megapixel con stabilizzatore ottico e algoritmi proprietari in grado di fare la differenza.

Insomma, tanta carne al fuoco, quale sarà il prezzo di vendita? Si spera che parta come l’anno scorso da 399 euro, sarebbe davvero il medio range da battere.

