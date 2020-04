Le novità delle alternative di Google e Microsoft a Zoom

11 Aprile 2020 – 3:44

(Foto: Microsoft)Zoom è l’app del momento per le videochiamate a scopo lavorativo o per comunicare con gli amici in tempo di coronavirus Covid-19. Ha i suoi lati oscuri, ma gli indici di crescita gli sorridono. Così, sia Google sia Microsoft hanno presentato nuove funzionalità e qualche buona promozione per i loro servizi alternativi.

Google Meet

Non si può che iniziare con Google Meet che è il nuovo nome ufficiale di Google Hangouts e che si offre gratuitamente con tutti gli extra avanzate fino al 30 settembre per tutti gli utenti che sfruttano i servizi G Suite e G Suite for Education pensati per utenti professionali e per il segmento della didattica dunque per lo smart working e per la scuola da casa.

We’re now supporting 2M+ new users on Google Meet each day, and 100M students+educators on Google Classroom. To help businesses & schools stay connected, we’ve extended free access to advanced features of Meet to all @GSuite customers through Sep 30, 2020. https://t.co/RLveeT1D4z — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 9, 2020

Con i servizi avanzati di Google Meet si potrà conversare con fino a 250 utenti, si potranno organizzare live fino a 100000 persone in grado di osservare la call e si potranno registrare e salvare la sessione video e audio. In questo momento, il volume di traffico è di 2 milioni di utenti quotidiani e 100 milioni di studenti e insegnanti registrati.

Microsoft Teams

La risposta di Microsoft è il ben fornito Teams che però da molti è visto come un po’ troppo serioso. E così, sono finalmente maturi i tempi per l’arrivo di una delle funzionalità più apprezzate su Zoom ossia la possibilità di cambiare virtualmente lo sfondo (ecco come fare) con foto e forse anche con video in loop. Un metodo efficace per mascherare il disordine di una stanza oppure anche soltanto per salvaguardare la privacy del proprio nido casalingo.

Ecco la nostra selezione delle migliori applicazioni per videochiamate di gruppo da scaricare subito, i dieci trucchi di Zoom da imparare e le sue alternative più sicure e private.

