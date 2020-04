I benchmark degli smartphone sono stati nuovamente imbrogliati

11 Aprile 2020 – 3:44

Foto di Pexels da PixabayI benchmark impiegati nel settore smartphone sono sempre meno credibili: ieri il sito specializzato Anandtech ha scoperto l’ultima “frode” attuata tramite alcune linee di SoC (system-on-chip) di Mediatek. Il tema delle responsabilità è complesso, ma quel che è certo è che i consumatori che guardano i risultati dei test realizzati sull’hardware degli smartphone sono stati traditi.

Il caso Mediatek

­­Sulla nota testata inglese lo specialista Andrei Frumusanu ha spiegato come diversi chipset di Mediatek, fra cui l’Helio P95, P90, G70 e P20, montati su alcuni modelli di smartphone Oppo, Vivo, Realme e di altri marchi, dispongano nel firmware di una modalità “sport” che si attiva solo in presenza del software di benchmarking. In pratica, sulla falsariga di quanto si è già visto con il dieselgate, quando si avviano AndroBench2, PCMark, Antutu, Antutu 3DBench, Geekbench, Quadrante e tanti altri software di test i terminali mobili abilitano una configurazione che consente di ottenere responsi apparentemente superiori rispetto al normale. “Apparentemente” perché i test forniscono indici numerici di performance, non dati di velocità, reattività o altro.

Per esempio, comparando la versione europea dell’Oppo Reno3 Pro con chipset Mediatek Helio P95 e quella cinese con chipset Mediatek Dimensity 1000L, Frumusanu ha rilevato stranamente migliori risultati per il primo rispetto al secondo – anche se quest’ultimo è più nuovo e potente. Impiegando, poi, una versione anonima di PCMark, fornita direttamente dalla società sviluppatrice UL, si è scoperta una discrepanza generale di risultati del 30% e del 70% in alcuni test secondari come ad esempio il carico di lavoro in scrittura.

“Ciò che in realtà mi ha scioccato è stata l’inclusione di una versione aziendale di GFXBench di Kishonti”, ha sottolineato il giornalista. “Non aveva il suggerimento di alimentazione in modalità sport configurato nell’elenco (del firmware, NdR.), ma ovviamente alterava le impostazioni predefinite DVFS (Dynamic voltage scaling), termica e dello scheduler quando viene utilizzata l’applicazione”.

In sintesi, diversi parametri fondamentali che condizionano l’operatività dei componenti hardware, in presenza di specifici software di analisi, mettono il turbo.

“MediaTek segue gli standard di settore accettati e crede che i test di benchmarking rappresentino accuratamente le capacità dei nostri chipset”, ha commentato l’azienda produttrice di chip. “Lavoriamo a stretto contatto con i produttori globali di dispositivi quando si tratta di test e benchmarking dei dispositivi basati sui nostri chipset, ma alla fine i marchi hanno la flessibilità di configurare i propri come meglio credono. Molte aziende progettano dispositivi in ​​grado di funzionare ai massimi livelli di prestazione possibili durante l’esecuzione di test di benchmarking al fine di mostrare tutte le funzionalità del chipset. Questo rivela quale sia il limite superiore delle capacità prestazionali su un determinato chipset”.

Elenco dei modelli dove è stato individuato il firmware con cheat (Grafica di Andantech)“I chipset MediaTek sono progettati per ottimizzare potenza e prestazioni, per offrire la migliore esperienza utente possibile massimizzando la durata della batteria. Se qualcuno esegue un programma ad alta intensità di calcolo come un gioco impegnativo, il chipset si adatterà in modo intelligente ai modelli di elaborazione per offrire prestazioni sostenute. Ciò significa che un utente vedrà diversi livelli di prestazioni a seconda delle app poiché il chipset gestisce dinamicamente CPU, GPU e risorse di memoria in base alla potenza e alle prestazioni richieste […]. Inoltre, alcuni marchi hanno diversi tipi di modalità attivate in diversi paesi, quindi le prestazioni del dispositivo possono variare in base alle esigenze del mercato nazionale”.

Una risposta legittima che, però, non risolve totalmente la questione, perché a questo punto un consumatore riceve un dato che riguarda un indice prestazionale relazionato a un software di test più che a un uso potenzialmente reale. Da rilevare, poi, che inaspettatamente l’ultimo aggiornamento del firmware di Oppo ha rimosso le stringhe riguardanti la modalità “sport”.

I precedenti Samsung e Honor

Il tema delle frodi dei benchmark non è nuovo e uno dei casi più eclatanti è stato senza dubbio quello che ha coinvolto Samsung nel 2013. Ai tempi sempre Anandtech scoprì delle anomalie nei test riguardanti i Samsung Galaxy S4 dotati di SoC Exynos 5 Octa. Sebbene il SoC girasse normalmente a 480 MHz, con GKBenchmark, Antutu e altri software di test questa frequenza raggiungeva i 532 MHz – con evidenti effetti collaterali positivi sugli indici prestazionali. Un analogo incremento scattava su altri parametri e anche in questo caso si scoprì nel firmware un cosiddetto “boost mode”. L’indagine proseguì svelando il trucco non solo sulla linea Exynos 5410, ma anche sugli Snapdragon 600 montati su diversi modelli di smartphone (HTC One, LG G2, Moto X, etc.). La vicenda si chiuse con una class action statunitense che vide Samsung costretta a pagare 13,4 milioni di dollari.

Da allora, secondo Anandtech, hanno approfittato di questa tecnica soprattutto i produttori cinesi. Gli sviluppatori dei test software hanno reagito eliminando dai loro database i risultati di molti modelli, ma questo non è bastato perché nel 2018 è stata la volta dell’Honor Play. Huawei, a cui fa riferimento il marchio, ha ammesso la pratica ricordando che “altri faranno gli stessi test, otterranno punteggi alti e Huawei non può tacere”. L’auspicio per Wang Chenglu, presidente del dell’unità software di Huawei, era che si arrivasse ad avere test più vicini all’esperienza utente.

