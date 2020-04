Coronavirus, un podcast per affrontare lo stress da isolamento

11 Aprile 2020 – 12:03

L’isolamento è uno dei risvolti di questo periodo di quarantena dovuto alla diffusione del contagio del Covid-19. Una condizione che ha cambiato il nostro modo di vivere la quotidianità e i rapporti con familiari e conviventi. Sempre più frequente sono le situazioni che richiedono un supporto psicologico. E, proprio per questo, sono sempre di più articoli, programmi e podcast che trattano dell’argomento. Tra quest’ultimi c’è anche La grande incertezza. Ideato dalla casa farmaceutica Angelini Pharma, affrontare problemi di tipo psicologico come disagi, disturbi, nevrosi e crisi che molti stanno affrontando in questo periodo. Un programma che può offrire spunti anche per capire cosa si possa imparare da questa esperienza, sia come individui e che come membri della collettività.

“Abbiamo notato che una delle richieste maggiori in questo periodo è quello di avere un aiuto strutturato per affrontare una fase caratterizzata da costrizione, isolamento, frustrazione. Insieme al comitato di crisi abbiamo condiviso così l’importanza di promuovere iniziative per supportare le persone in questa fase utilizzando i nuovi linguaggi della comunicazione che possano raggiungere tutti i cittadini”, ha spiegato Agnese Cattaneo, capo dell’ufficio medico di Angelini Pharma.

I contenuti del podcast

Ogni episodio de La Grande Incertezza è incentrato sulle testimonianze di persone comuni, esperti o professionisti. A unire le storie c’è la voce narrante Ivan Carozzi, scrittore e autore di programmi tv. Una narrazione collettiva divisa in quattro puntate di 30 minuti ciascuna in cui si affrontano vari argomenti: dalla perdita della dimensione temporale alla difficoltà di recuperare una dimensione attiva della vita, passando anche per il confronto con la malattia e la morte. A puntellare le varie testimonianze ci sono i professionisti di Psichiatria e Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Gli quattro episodi saranno presto disponibili sulle principali piattaforme di podcast: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Castbox e Google Podcast.



