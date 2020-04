Apple ci farà testare le app senza installarle

11 Aprile 2020 – 3:43

Foto: apple.comÈ ancora una volta 9to5mac ad anticipare quelle che potranno essere le novità in arrivo nel prossimo sistema operativo per iPhone e iPad che, come di consueto, Apple renderà probabilmente disponibile durante la stagione autunnale. Infatti, dopo l’ipotesi del multitasking degli iPhone in stile iPad, l’aggiunta di nuovi widget nella schermata Home e la disponibilità di altre opzioni per la gestione degli sfondi, iOS 14 potrebbe introdurre un’importante funzione nell’AppStore che ci consentirà di testare le applicazioni ancor prima di installarle.

Molto simile alla funzione Slices disponibile su Android, la soluzione pensata da Apple è momentaneamente nota con il nome Clips e farebbe apparire sugli schermi dei nostri dispositivi una scheda dinamica e interattiva utile per testare le funzioni peculiari di un’app: ma solo dopo aver inquadrato un QR code.

In termini pratici, inquadrando un codice QR che rimanda a un video disponibile su YouTube – qualora non ci fosse l’app ufficiale già installata nel dispositivo – la card di Clips mostrerà un’anteprima di quella che potrebbe essere l’esperienza attraverso l’applicazione dedicata. Gli sviluppatori, d’altra parte, dovranno specificare quali sezioni delle app potranno essere accessibili nell’anteprima e quindi scaricabili over-the-air per consentire la prova.

Secondo la fonte, che avrebbe trovato alcuni riferimenti – o meglio, delle API – all’interno del codice dell’aggiornamento, la società starebbe già testando la funzionalità con OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony e YouTube.

Ovviamente, trattandosi di rumors, non abbiamo alcuna certezza che queste novità verranno ufficialmente introdotte nella prossima versione di iOS. Tuttavia, gli eventi Apple futuri e in particolare la conferenza degli sviluppatori WWDC (che quest’anno sarà virtuale), potranno essere decisivi per fornirci maggiori dettagli a riguardo.

