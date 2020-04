Sarah Silverman e John C. Reilly alle prese con una Autocomplete Interview di Wired

10 April 2020 – 12:06

Il doppiaggio dei film di animazione, negli Stati Uniti, è una cosa seria: in campo possono scendere attori di grandissimo livello, come John C. Reilly, o un’autrice comica tra le più importanti d’America, come Sarah Silverman. I due interpreti hanno prestato le loro voci nella pellicola Ralph Spaccatutto e nel suo sequel, Ralph spacca internet. Sono stati, rispettivamente, la voce di Ralph e Vanellope von Schweetz.

Grazie a quest’Autocomplete Interview conosceremo meglio entrambi gli attori grazie alle loro risposte alle domande di chi immette i loro nomi nel motore di ricerca per eccellenza, Google. Silverman, come detto, è un’attrice e anche un’autrice di livello, ma ha fatto anche molta tv popolare, come dimostrano Start Trek Voyager, Seinfeld, e tanti altri titoli a cui ha partecipato. L’attrice non è vegana, dice: vegetariana, però, sì. E non ha mai recitato in Stranger Things o in Friends: ma dove vivete?

John C. Reilly è un figlio di South Side a Chicago e ha davvero una carriera notevole alle spalle. Nel suo primo film è stato diretto da Brian De Palma, nel secondo da Neil Jordan e nel terzo da Tony Scott, tanto per capirci. Tuttavia, nessun premio di rilievo, al netto delle varie nomination. Pazienza: gli awards non sono tutto, e poi l’attore ha anche trovato un partner comico, nel collega e amico Will Ferrell, dando vita a un duo che il pubblico ama. Ma come si sono conosciuti? Nella Grande mela, sulla West Side Highway: a propiziare l’incontro è stata la collega Molly Shannon, dice Reilly.

