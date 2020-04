Final Fantasy 7: il Remake, l’universo e tutto quanto

10 April 2020 – 11:05

(immagine: Square Enix)Un’aquila sorvola il mondo. Dalle sue ali, come dei onniscienti, osserviamo l’universo sfilare di sotto. Appena dopo le montagne, lo sguardo si perde sulla città. È un brulicare di carne e metallo, un intestino di tubi, strade e macchine di un futuro dall’estetica ferma a un secolo fa. Steampunk, si direbbe, se ci fosse il vapore invece dell’energia Mako a far funzionare le cose.

Benvenuti, o bentornati, a Midgar, la tecno-megalopoli da cui Final Fantasy 7 iniziava più di 20 fa e da dove ricomincia adesso il suo Remake, da stamattina disponibile per i possessori di Playstation 4 (un’esclusiva temporanea).

Sembra una comune città di un chissà-quando solo immaginato, Midgar, un posto laborioso, vivo, anzi vitale. Solo che, lasciata l’aquila al suo destino, il nostro sguardo onnisciente inizia a soffermarsi sui fiori appassiti agli angoli delle strade, sul grigiore plumbeo degli edifici, sugli occhi dei bambini dentro i quali si riflettono i fiotti di energia Mako, prosciugati dai reattori che dominano le strade. Sono i reattori della Shinra, apoteosi dell’irresponsabilità umana fatta corporazione, un’entità che in Final Fantasy 7 domina tutto, dalle chiacchiere da bar alla vita di ogni essere vivente.

Midgar, insomma, sembrerebbe un bel guardare se non ci entrassimo dentro. E dentro stanno entrandoci gli eco terroristi della Avalanche, fra cui Cloud Strife, l’avatar del giocatore, ex super guerriero della Shinra e oggi combattente per chiunque lo paghi, un po’ come se Han Solo e Luke Skywalker si fossero incontrati in un sol uomo. È con lui, con Cloud, che i ricordi di milioni di sognatori – no, non giocatori, sognatori – tornano d’un tratto a vivere. È con lui, arrivato a Midgar surfando su un treno, e con i suoi compagni di ventura, Barret, Tifa, Aerith e pure Sepiroth, la nemesi di Cloud, che il cuore, prima della memoria, trova un rifugio che in fondo non ha mai abbandonato.

23 anni dopo, Cloud Strife è tornato a Midgar (immagine: Square Enix)Rifare Final Fantasy 7, uno dei videogiochi più significativi della storia, era rischioso per questo. Perché in fondo, dai luoghi del proprio cuore, non ci si allontana mai davvero: vivono dentro di noi ed è pericoloso che qualcuno tenti di illuminarli con una luce nuova, o addirittura di ricostruirli come se si fossero rotti. È vero il contrario: nel cuore hanno trovato basi via via più solide col tempo, complice la memoria, tutt’altro che sincera. E conta poco che a rifare tutto siano, come in questo caso, gli autori dell’antica meraviglia, Yoshinori Kitase, Testsuya Nomura, lo splendido compositore Nobuo Uematsu e gli altri artisti della Square (oggi Square Enix).

L’unico modo per evitar che il cuore insorga è cambiare ogni cosa facendo sì che tutto rimanga uguale a se stesso. Non è solo perché, così facendo, si regala un luogo del cuore nuovo agli arrivati di fresco. È anche perché si fa dire agli altri, ai vecchi sognatori, “è così che me l’ero immaginato prima”, quando le texture erano meno dettagliate e i personaggi privi di volti e voci. Incredibile a prevedersi, Final Fantasy 7 Remake riesce nell’impresa: è lo stesso gioco di 23 anni fa potenziato, esteso, dilatato ma non nel senso di diluito. Nel senso che del capolavoro originario è l’identico più ricco, giovane, grosso, più performante e narrativamente più approfondito (anche perché nella sua trama si integrano quelle dell’episodio Crisis Core e dall’anime Advent Children).

Beninteso, la dilatazione ha una contropartita, come la Mako che dà linfa ai figli vampirizzandola a madre Terra: Final Fantasy 7 Remake racconta, in circa cinquanta ore, solo gli eventi ospitati a Midgar, riservando il proseguo a un seguito, o forse due, dalla data di pubblicazione ancora incerta (e comunque non vicina). Il fatto è che in quelle cinquanta ore stupisce, emoziona, costruisce un nuovo luogo del cuore. Appaga.

La casa di Aerith nel nuovo FF7 Remake, una meraviglia per gli occhi (immagine: Square Enix)Perché dentro Final Fantasy 7 Remake c’è tutto: tutto lo spirito della vecchia fantasia finale, un viaggio capace di dimostrare nel ’97 come epopea e mito potessero esprimersi anche in pixel. Ci sono i personaggi di allora, le loro storie, le loro vite sospese tra favola e dramma; ci sono la cupa violenza dell’Akira di Katsuhiro Otomo e la leggiadria sognante del primo Hayao Miyazaki, quello di Conan, il ragazzo del futuro; c’è l’efficacia nel caratterizzare le comparse come faceva con i cattivi Ken il guerriero e c’è la coralità narrativa di Guerre stellari, per cui le vicende dei singoli possono abbandonarsi per ritrovarsi dopo un tempo che diventa bellissima attesa.

E poi c’è un sistema di combattimento completamente rivisto, oggi in tempo reale eppure capace di mantenere la componente ruolistica del gioco che fu e la gestione di ogni personaggio del gruppo, in modo da farlo sentire davvero espressione del giocatore. Vale lo stesso per la preparazione degli scontri, che impone un’attenta selezione delle armi, degli equipaggiamenti e delle Materie magiche, ognuna con funzioni specifiche di attacco o difesa. Il risultato è un titolo che fa perdere fra i piacevoli effluvi della storia, quanto imbestialire per la difficoltà crescente delle battaglie, da interpretare ognuna con strategie peculiari, pena il game over (e si sta parlando di decine di combattimenti, forse anche di più).

Tutto, però, vuol dire tutto, quindi anche brutto: muoversi, negli ambienti del Remake, è faticoso. Nei frangenti esplorativi, il procedere di Cloud e dei personaggi è legnoso, rigido, non di rado fastidioso. Soprattutto, la vastità del mondo di gioco e la ricchezza degli ambienti stridono con la reale possibilità di perlustrarli liberamente. Girando per le infinite mappe, per il Mercato murato – sorta di prigione del piacere -, per i sobborghi numerati, per le stazioni, lungo la tangenziale crollata, nei livelli sopraelevati, si ha presto la consapevolezza di seguire traiettorie fisse e un copione così chiuso da stridere con quel che ci circonda. Quasi che sotto l’apparente opulenza il remake riveli una ossatura esile e fin troppo incollata alla tradizione (e di certo alla necessità di imbrigliare una storia che, diversamente, avrebbe troppo spazio per disperdersi).

Barret, braccio armato di Cloud (immagine: Square Enix)È un’altra sorpresa: è infatti lì che esplode con più potenza una riflessione suggerita fin dai primi minuti. È nel rivelare la sua struttura a sedimenti che Final Fantasy 7 Remake denota una coerenza struggente, una corrispondenza quasi perfetta fra storia, gameplay e mondo di gioco (difetti compresi). Potrà anche non piacere, ma lascia senza fiato: tutto, in Final Fantasy 7 Remake ha un sotto e un sopra. Midgar stessa è una città in cui sulla sofferenza dei sobborghi campano i livelli sopraelevati, con il loro ordine crescente di cittadini ed egoismi. A Midgar i poveri vivono senza poter vedere il cielo, circondati da bestie schifose che mangiano e sputano veleni. Sopra sono i robot, l’automazione, a uccidere. Capita anche che i pezzi della città di su crollino distruggendo il mondo di sotto. Là, sotto, dove la Mako emerge per muovere ogni cosa, l’amore, la vita, ma anche la fine. E tutto nell’inconsapevolezza dei cittadini, ammirati da come ogni cosa funzioni grazie alla Shinra, che in realtà parassita il futuro. È questa inconsapevolezza quella contro cui combatte all’inizio la Avalanche, gruppo eco punk che sarebbe più opportuno definire marxista, vista l’ostinazione a rivelare e combattere le sovrastrutture.

Perché, in fondo, non sono proprio le sovrastrutture quelle che anche i difetti del gioco mettono a nudo, dichiarando sotto una meraviglia per gli occhi e il cuore la fissità di uno scheletro poco o per nulla mobile? Non sono sempre loro, sovrastrutture e difetti, a sputare in faccia al giocatore la verità sulla sua libertà illusoria, e a ricordare, a lui che crede di scegliere, di stare solo seguendo strade e copioni già decisi da altri?

Chiederlo senza dare una risposta al sognatore, già perso in un nuovo luogo del cuore, è forse la cosa più bella di Final Fantasy VII Remake. Bisogna però guardarlo da un po’ di distanza, magari da sopra. Come dei onniscienti sulle ali di un’aquila.

