Davvero ha senso parlare di un boom di nascite da coronavirus?

10 April 2020 – 11:33

Da un quinquennio siamo in declino demografico. Secondo l’Istat, al primo gennaio scorso i residenti ammontavano a 60 milioni 317mila persone, 116mila in meno su base annua. E ovviamente occorrerà capire con esattezza le conseguenze della profonda ferita di lutti che il coronavirus provocherà in questi numeri. Al netto della crisi sanitaria, l’istituto di statistica segnalava appena quattro mesi fa che il divario fra nascite e decessi stava aumentando: per 100 persone decedute sono arrivati lo scorso anno soltanto 67 bambini. Dieci anni fa erano 96. Il tutto, di nuovo, andrà valutato alla fine di questo periodo, sulla base delle macerie che Sars-CoV-2 ci lascerà intorno e dentro di noi.

PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty ImagesIntanto qualcuno tira dei legami, a dire il vero abbastanza improbabili, con altre situazioni di cattività o comunque eccezionali. Come il blackout di New York nell’inverno del 1965 che precipitò la metropoli statunitense al buio e che secondo le cronache dell’epoca avrebbe prodotto un boom di nascite nell’agosto del 1966. Legami di tipo ovviamente demografico: dobbiamo aspettarci, a causa di queste settimane di prolungato semi-isolamento, una generazione di coronababy? Se lo sono chiesto diverse testate in giro per il mondo, fra cui il Financial Times, ipotizzando dunque la materializzazione, nel 2033, dei “quaranteen”, i teenager concepiti e nati nell’anno della quarantena quasi planetaria.

Molte altre, a dire il vero, hanno indagato a fondo conseguenze del tutto opposte, come i “covidivorce”, cioè le coppie che scoppieranno a causa della convivenza forzosa e senza scampo. Il New York Times ha spiegato per esempio in un lungo servizio come in Cina le separazioni siano esplose almeno in due province, quelle del Sichuan e dello Shanxi, all’attenuarsi dell’emergenza. E come, in generale, oltre alle dinamiche del lavoro, e anzi intrecciate ad esse, questi mesi stiano ribaltando la grammatica dell’affettività: intensificando o rovinando definitivamente i rapporti, separando coppie e famiglie, ideando nuovi modi di gestire i conflitti casalinghi, magari alla presenza di bambini. Insomma, tutto quello che chiunque sta provando sulla propria pelle, non necessariamente perché vive con un’altra persona.

Davvero questa situazione, quella con dei partner di sesso opposto costretti a un prolungato contatto ravvicinato, chiusi in casa per settimane o mesi, significherà un’impennata delle gravidanze? Forse in contesti diverse, come quella del blackout newyorkese (ammesso che sia fondata, a una seconda analisi uscì che non si trattò di questo grande aumento e si derubricò la faccenda a poco meno di una leggenda metropolitana), dove la variabile improvvisa è stata più ludica che drammatica, e del tutto imparagonabile. Ma pensare di mettere al mondo un figlio in questo momento è un’altra storia e dipenderà molto dalle condizioni personali, così varie e diverse perché la quarantena non è uguale per tutti, e dalla propria visione del futuro.

I baby boom del passato – in realtà l’unico vero baby boom, tenendo da parte i particolari tassi di fertilità in determinate popolazioni (penso al “derby delle culle” fra israeliani e palestinesi) – avvennero infatti già nel pieno del “post”, cioè dopo la seconda guerra mondiale, fra 1946 e 1964, sulla scorta della fine del conflitto e della rapidissima ricostruzione, oltre che del miglioramento generalizzato delle condizioni di vita.

I coronababy sarebbero invece, per moltissimi, una specie di azzardo sociale: sul “dopo”, infatti, non abbiamo molte coordinate e quelle poche che si intravedono non sono affatto confortanti. Si può solo sperare, una volta contenuta l’epidemia, in un secco rimbalzo dell’economia globale. Giusto evitare le tinte catastrofiste ma pensare a un figlio quando l’Onu che ti ripete ossessivamente come la pandemia “metta a rischio 25 milioni di posti di lavoro nel mondo”, ed è probabilmente una stima ottimistica, non è la cosa più semplice. Anche perché, giorno dopo giorno, quella previsione comincia ad avverarsi nelle case di milioni di persone, soprattutto nei paesi come l’Italia che hanno imboccato questa tempesta già in assoluta fragilità. Insomma, chi metterebbe al mondo un bambino nel pieno della più devastante crisi socioeconomica e sanitaria dell’ultimo secolo?

D’altra parte – al netto di chi di figli non ne vorrebbe né prima né durante né dopo la pandemia – c’è perfino chi nonostante tutto potrebbe considerare insopportabile ipotecare il futuro prossimo a un fattore come il coronavirus e ai rimbalzi dell’economia e della finanzia internazionali. Chi, affidandosi a un certo fatalismo ma anche a diversi altri ingredienti e considerazioni personali, come l’estrema fiducia nei mezzi scientifici e della ricerca o la condizione anagrafica, deciderà comunque di vedere nella propria vita, e a breve, un bambino. Una cosa, però, è certa: ogni paragone col passato è purtroppo campato in aria. E l’unico aumento a cui stiamo assistendo, per ora, è quello – insostenibile – di chi non c’è più.

