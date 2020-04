Cosa aspettarsi dal nuovo episodio di Tiger King

10 April 2020 – 11:37

La notizia era circolata negli scorsi giorni dopo l’improvviso successo della docuserie Netflix Tiger King. Ora è ufficiale: ai sette episodi già disponibili sulla piattaforma se ne aggiungerà un ottavo. Vengono confermate dunque le voci diffuse da Jeff Lowe, uno dei personaggi più ambigui della vicenda, che aveva fatto sapere che una troupe era stata di recente da lui per nuove riprese. Non si tratterà però di un episodio come gli altri: sarà una specie di after show, una puntata speciale in cui l’attore comico Joel McHale (famoso per essere stato il protagonista di Community) incontrerà alcuni dei personaggi principali nella bizzarra quanto drammatica storia di Joe Exotic e degli altri collezionisti di felini.

The Tiger King and I — a Tiger King after show hosted by Joel McHale and featuring brand new interviews with John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman, and Jeff and Lauren Lowe — will premiere April 12 pic.twitter.com/8fbbNdaiDA

— Netflix (@netflix) April 9, 2020

Agghindato con un cappello da cowboy, un panno leopardato sulle spalle e con un finto tatuaggio sull’addome (i fan della serie sanno bene il perché), McHale annuncia che il 12 aprile sbarcherà sul servizio di streaming uno speciale ricco di interviste inedite. Fra le persone ascoltate e che probabilmente daranno aggiornamenti sulla vicenda ci saranno l’ex marito di Joe John Finlay, l’ex manager dello zoo John Reinke, e poi Joshua Dial, l’uomo che aveva seguito la campagna elettorale di Joe; Saff e Erik Cowie, due dipendenti dello zoo, e Rick Kirkman, produttore televisivo che per anni aveva filmato le vicende di Joe Exotic per farne un reality show. E ovviamente Lowe con la moglie Lauren, i quali probabilmente non si faranno sfuggire l’occasione di tentare di ripulire il loro nome.

Allo show mancheranno tuttavia due dei suoi protagonisti chiave, ovvero Carole Baskin, l’attivista acerrima nemica di Joe che ha dichiarato di non voler aver più nulla a che fare con la produzione, secondo lei colpevole di aver riacceso i sospetti su un suo coinvolgimento nella misteriosa scomparsa del marito (fra l’altro le indagini sul fatto sono state riaperte); e ovviamente lo stesso Joe, di recente trasferito in un ospedale federale per complicazioni di salute, anche se non è chiaro se legate al coronavirus o meno. In ogni caso anche questo nuovo speciale di Tiger King attirerà molta attenzione, dato anche il successo riscontrato in queste settimane: secondo la società di rilevazione Nielsen la docuserie è stata vista da 34 milioni di spettatori nei suoi primi 10 giorni, superando addirittura la seconda stagione di Stranger Things.

