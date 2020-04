Come seguire la messa su Facebook (anche se non sei iscritto)

10 Aprile 2020 – 18:03

Papa Francesco (Foto: Alfredo Falcone-LaPresse)Arrivando a toccare 8,5 miliardi di video trasmessi in live, Facebook ha deciso di rilasciare delle nuove funzionalità che permetteranno ai fedeli di tutte le religioni di poter sfruttare meglio il social network per celebrare i riti del proprio credo in questo periodo di distanziamento sociale.

Nasce quindi Faith on Facebook Resource Hub, una pagina Facebook, in inglese, dedicata a volesse ottenere informazioni su come servire i propri fedeli da remoto durante le celebrazioni della Pasqua cristiana (12 aprile) di quella ebraica (8-16 aprile) e del Ramadan (23 aprile – 23 maggio).

Siccome in molti paesi, tra cui l’Italia, i luoghi di culto rimarranno chiusi, i fedeli potranno sfruttare il social network di Menlo Park per seguire le celebrazioni religiose dalle proprie case rispettando le regole del distanziamento sociale.

Non tutti i fedeli, soprattutto i più anziani, hanno però familiarità con il mondo di Facebook. Per questo motivo la società di Zuckerberg ha pensato di trovare degli escamotage per rendere questo servizio facilmente fruibile a tutti.

Innanzitutto il servizio sarà utilizzabile anche per gli utenti che non hanno un account su Facebook. Chiunque potrà accedere alle dirette delle celebrazioni tramite il sito desktop o l’app mobile di Facebook. Inoltre, gli utenti con limitato accesso a internet potranno seguire una diretta ascoltando semplicemente la componente audio del programma escludendo il video e alleggerendo la mole di dati in ingresso. Questa particolare funzionalità permetterà di sfruttare un qualsiasi telefono per ascoltare l’audio della diretta. Soluzione pensata per gli utenti più anziani che hanno poca dimestichezza con la tecnologia.

Con questo aggiornamento le live otterranno la possibilità di attivare la generazione di sottotitoli automatici che consentiranno a chi ha problemi d’udito di seguire la diretta.

Facebook Live è già utilizzato da papa Francesco per trasmettere quotidianamente la messa in 6 lingue diverse. Molte sinagoghe locali e moschee stanno sfruttando lo stesso servizio per connettersi a distanza con le loro comunità per lo studio della Torah o la preghiera del venerdì.

